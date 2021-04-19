Потреба у видатках за лікарняними і страховими виплатами перевищує доходи від частки ЄСВ

Упродовж першого кварталу 2021 року потреба у видатках за лікарняними листками та на страхові виплати потерпілим на виробництві і їх родинам щомісяця перевищувала обсяг надходжень від частки ЄСВ до бюджету Фонду соціального страхування України.
● Так, у січні на рахунок Фонду надійшло 2,058 млрд грн
частки ЄСВ, що на 0,624 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні
лікарняних, декретних і страхових виплат за той же місяць. Або на 0,758 млрд
грн менше, ніж загальна потреба у видатках (включаючи десятки видів медичних і
соціальних послуг, реабілітаційне лікування працюючих, адмінвидатки тощо), без
врахування заборгованості на початок місяця.
● У лютому на рахунок Фонду надійшло 2,38 млрд грн частки
ЄСВ, що на 0,119 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні лікарняних,
декретних і страхових виплат за той же місяць. Або на 0,291 млрд грн менше, ніж
загальна потреба у видатках без врахування заборгованості на початок місяця.
● У березні на рахунок Фонду надійшло 2,416 млрд грн
частки ЄСВ, що на 0,178 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні
лікарняних, декретних і страхових виплат за той же місяць. Або на 0,367 млрд
грн менше, ніж загальна потреба у видатках без врахування заборгованості на
початок місяця.
Система загальнообов’язкового державного соціального
страхування має солідарний принцип – щомісяця кожна застрахована особа сплачує,
або за неї сплачується роботодавцем єдиний внесок (ЄСВ). Обсяг єдиного внеску
розподіляється між Фондом соціального страхування України, Пенсійним фондом і
Фондом соцстрахування на випадок безробіття відповідно до визначених Урядом
пропорцій. Так, до бюджету ФССУ сплачується частка ЄСВ у розмірі 9,5727% від
загального обсягу сплаченого єдиного внеску. Сплачені страхувальниками та
застрахованими особами кошти єдиного внеску дозволяють компенсувати втрачений
заробіток за час хвороби або травми, виплатити декретні допомоги, гарантувати
медичний і соціальний захист у разі нещасного випадку на виробництві або
профзахворювання тощо для тих застрахованих осіб, з якими стався страховий
випадок.
Попри системне зменшення упродовж декількох років частки
ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ, загалом майже на 5%, Фонд у повному
обсязі забезпечує страховий захист понад 12 млн застрахованих осіб і понад 200
тисяч потерпілих та їх родин.
Однак, у зв’язку з тим, що темпи росту видатків, зокрема
на матеріальне забезпечення, значно перевищують темпи росту надходжень внесків
страхувальників, виникають затримки в строках фінансування лікарняних.
Так, у грудні 2020 року Фонд прийняв на фінансування
лікарняні на 2,4 млрд грн – за заявами-розрахунками, отриманими в зазначеному
місяці, було виплачено працюючим українцям на 1,5 млрд гривень допомог по
тимчасовій непрацездатності більше, ніж за той же місяць 2019 року.
Зростання сум допомог за лікарняними листками відносно
того ж періоду попереднього року спостерігається також упродовж І кварталу 2021
року. Зокрема, упродовж лютого Фонд прийняв на фінансування листки
непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19),
травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 1,27 млрд гривень
проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020 року. Зростання видатків склало 38,3%.
Фонд соціального страхування України робить все можливе,
аби фінансування допомог за лікарняними листками, по вагітності та пологах, на
поховання, страхових виплат потерпілим на виробництві та медико-соціальних
послуг здійснювалось вчасно.
Ми щоденно звітуємось про обсяг видатків, аби забезпечити
прозорість в діяльності та надати застрахованим особам можливість в
онлайн-режимі відслідковувати стан фінансування. Інформація оперативно
оновлюється у телеграм-каналі Фонду https://t.me/socialfund
за тегами #фінансування_оперативно та #фінансування_страхувальників.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального
страхування України
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