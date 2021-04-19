понедельник, 19 апреля 2021 г.

Потреба у видатках за лікарняними і страховими виплатами перевищує доходи від частки ЄСВ

 

Упродовж першого кварталу 2021 року потреба у видатках за лікарняними листками та на страхові виплати потерпілим на виробництві і їх родинам щомісяця перевищувала обсяг надходжень від частки ЄСВ до бюджету Фонду соціального страхування України.

● Так, у січні на рахунок Фонду надійшло 2,058 млрд грн частки ЄСВ, що на 0,624 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні лікарняних, декретних і страхових виплат за той же місяць. Або на 0,758 млрд грн менше, ніж загальна потреба у видатках (включаючи десятки видів медичних і соціальних послуг, реабілітаційне лікування працюючих, адмінвидатки тощо), без врахування заборгованості на початок місяця.

● У лютому на рахунок Фонду надійшло 2,38 млрд грн частки ЄСВ, що на 0,119 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні лікарняних, декретних і страхових виплат за той же місяць. Або на 0,291 млрд грн менше, ніж загальна потреба у видатках без врахування заборгованості на початок місяця.

● У березні на рахунок Фонду надійшло 2,416 млрд грн частки ЄСВ, що на 0,178 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні лікарняних, декретних і страхових виплат за той же місяць. Або на 0,367 млрд грн менше, ніж загальна потреба у видатках без врахування заборгованості на початок місяця.

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування має солідарний принцип – щомісяця кожна застрахована особа сплачує, або за неї сплачується роботодавцем єдиний внесок (ЄСВ). Обсяг єдиного внеску розподіляється між Фондом соціального страхування України, Пенсійним фондом і Фондом соцстрахування на випадок безробіття відповідно до визначених Урядом пропорцій. Так, до бюджету ФССУ сплачується частка ЄСВ у розмірі 9,5727% від загального обсягу сплаченого єдиного внеску. Сплачені страхувальниками та застрахованими особами кошти єдиного внеску дозволяють компенсувати втрачений заробіток за час хвороби або травми, виплатити декретні допомоги, гарантувати медичний і соціальний захист у разі нещасного випадку на виробництві або профзахворювання тощо для тих застрахованих осіб, з якими стався страховий випадок.

Попри системне зменшення упродовж декількох років частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ, загалом майже на 5%, Фонд у повному обсязі забезпечує страховий захист понад 12 млн застрахованих осіб і понад 200 тисяч потерпілих та їх родин.

Однак, у зв’язку з тим, що темпи росту видатків, зокрема на матеріальне забезпечення, значно перевищують темпи росту надходжень внесків страхувальників, виникають затримки в строках фінансування лікарняних.

Так, у грудні 2020 року Фонд прийняв на фінансування лікарняні на 2,4 млрд грн – за заявами-розрахунками, отриманими в зазначеному місяці, було виплачено працюючим українцям на 1,5 млрд гривень допомог по тимчасовій непрацездатності більше, ніж за той же місяць 2019 року.

Зростання сум допомог за лікарняними листками відносно того ж періоду попереднього року спостерігається також упродовж І кварталу 2021 року. Зокрема, упродовж лютого Фонд прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 1,27 млрд гривень проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020 року. Зростання видатків склало 38,3%.

Фонд соціального страхування України робить все можливе, аби фінансування допомог за лікарняними листками, по вагітності та пологах, на поховання, страхових виплат потерпілим на виробництві та медико-соціальних послуг здійснювалось вчасно.

Ми щоденно звітуємось про обсяг видатків, аби забезпечити прозорість в діяльності та надати застрахованим особам можливість в онлайн-режимі відслідковувати стан фінансування. Інформація оперативно оновлюється у телеграм-каналі Фонду https://t.me/socialfund за тегами #фінансування_оперативно та #фінансування_страхувальників.

 

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

Автор: на

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