Фонд профінансував щомісячні страхові виплати за лютий у повному обсязі

Учора, 16.03.2021, Фонд соціального страхування України завершив фінансування щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх родин за лютий, кошти перераховано вчасно та в повному обсязі для 200 тисяч осіб. Виплати таких допомог здійснюються Фондом у наступному місяці за попередній.
Загалом
за оперативними даними для потерпілих внаслідок профзахворювань або нещасних
випадків на виробництві, зокрема у разі гострих профхвороб на COVID-19, було
нараховано за лютий 799 млн гривень.
У
тому числі щомісячні виплати було нараховано для 20 працівників закладів
охорони здоров’я, які мають стійку втрату працездатності внаслідок гострого
професійного захворювання на COVID-19, а також для 48 членів родин медиків, які
померли внаслідок профзахворювання на коронавірусну хворобу.
Так,
ФССУ направив 442 тисячі гривень на фінансування щомісячних страхових виплат за
лютий для зазначених осіб. З них на щомісячні виплати для медичних працівників
– майже 110 тис. гривень, для осіб, які перебували на утриманні померлих
медичних працівників, – близько 332 тис. гривень.
Щомісячна
виплата для одного медика від Фонду складає від 710,79 грн до 22 700 грн.
Розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності і середнього
доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку.
Нагадаємо,
окрім щомісячних страхових виплат, Фонд профінансував для зазначених осіб
одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням і
компенсував медичним працівникам втрачений за час лікування гострої професійної
хвороби заробіток. Для медичних працівників, яким було встановлено
інвалідність, або для їх родин у разі смерті медика, Фондом також було
профінансовано одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету відповідно
до ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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