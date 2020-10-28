Розмір допомог від Фонду за лікарняними листками зріс на 18,6%

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України у разі хвороби, травми або догляду за хворим членом родини, за підсумками трьох кварталів склав майже 326 гривень проти 274,75 грн за той же період минулого року. Зростання середньоденної суми допомоги склало 18,6%.
Збільшення
розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному
пов’язано з ростом середньої заробітної плати в Україні.
Загальні
витрати Фонду на виплату допомог по тимчасовій непрацездатності упродовж перших
9 місяців поточного року склали 7,5 мільярда гривень, фінансування лікарняних
здійснюється ФССУ в оперативному режимі упродовж одного робочого дня.
Нагадаємо,
підставою для нарахування Фондом матеріального забезпечення є подана
роботодавцем заява-розрахунок. Страхувальникам надано можливість надсилати
заяви-розрахунки в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового
підпису з метою оптимізації та пришвидшення фінансування, а також протидії
поширенню COVID-19 в Україні.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправка комментария