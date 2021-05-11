Вас залишилося так мало…

З кожним роком ми все більше віддаляємося від страшних років Другої світової війни. Поступово в людській пам’яті стираються події тих часів. Поміж нас стає все менше ветеранів, бо час невблаганний… Тим, кому довелось в сорокових роках у юному віці піти на фронт, зараз далеко за 90. А це живі свідки історії, наша пам’ять, наша гордість.
За словами голови організації ветеранів Сновської об’єднаної територіальної громади Людмили Кравець, на Сновщині учасників бойових дій часів Другої світової війни залишилося восьмеро.
Іван Дмитрович Корінь народився 16 вересня 1927 року. Служив на Західній Україні у 45 стрілецькому полку. Нагороджений численними ювілейними медалями. Проживає у Сновську.
Парасковія Прохорівна Попова народилася 15 жовтня 1923 року. Служила в медико-санітарному батальйоні на півночі Архангельська. Нагороджена орденом «Вітчизняної війни» та «За мужність». Сновчанка.
Марія Григорівна Цап народилася 5 вересня 1924 року. Наразі живе у Сновську. Служила в 13 окремому прожекторному батальйоні. Нагороджена «Орденом слави».
Іван Якимович Чернуха народився 10 червня 1925 року. Служив у 109 стрілецькому полку, форсував Дніпро. Нагороджений медалями «За відвагу» та «За бойові заслуги». Проживає у Сновську.
Продуктові набори до свята вручили остарбайтеру Людмилі Моцар.
Василь Григорович Грищенко народився 27 квітня 1927 року. Брав участь у боях за Прагу та нагороджений численними ювілейними медалями. Проживає у Смячі.
Микола Васильович Моцар народився 15 жовтня 1926 року. Служив у ІІ Білоруському фронті, 434 стрілецькому полку. Звільняв Мінськ, Борисов, Варшаву. Нагороджений медалями «За бойові заслуги», «За взяття Кенігсберга». Проживає у Старих Боровичах.
Федір Степанович Романенко народився 12 вересня 1931 року. Проживає у Смячі. Нагороджений багатьма ювілейними медалями. У роки війни зазнав поранення.
Пелагея Йосипівна Борщ народилася 1 січня 1918 року. Вона – найстарша жителька Сновщини.нагороджена численними трудовими медалями.
На пальцях однієї руки можна перерахувати і остарбайтерів та в’язнів гетто району. Їх залишилося лише троє. Сновчанку Марію Андріївну Шумську (03.12.1926 р.н) із батьківщини забрали у лютому 1942 року, а звільнили лише у травні 1945-го.
Варвару Пилипівну Єрмоленко (15.06.1926) із рідного Займища забрали у квітні 1943, звільнили через два роки у травні. Стільки ж часу на чужині провела і Людмила Василівна Моцар (24.09.1927) із Нових Борович.
Ці люди – живa icтopiя нaшoї дepжaви. Про їх подвиг та героїзм ані ми, ані наші нащадки ніколи не забудемо.
Напередодні Дня Перемоги Людмила Кравець разом із отцем Павлом Фазаном привітали кожного ветерана війни та вручили їм продуктові набори, квіти та великодні паски.
Підготувала Тетяна ЛИТВИН
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