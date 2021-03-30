вторник, 30 марта 2021 г.

Найбільше нещасних випадків за підсумками 2020 року сталось із медичними сестрами (братами)

 

Упродовж 2020 року на підприємствах України зафіксовано 6 646 нещасних випадків, на які складено акти за формою Н-1/П (пов’язані з виробництвом), з яких 3 054 – випадки гострого професійного захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19. Зокрема, 841 випадок стався із медичними сестрами (братами), 316 випадків – із молодшими медсестрами (братами) з догляду за хворими, 257 випадків – з молодшими медичними сестрами (братами).

Також серед професій, робітники яких найчастіше травмувались/інфікувались на роботі у минулому році, водії автотранспортних засобів (200 випадків), лікарі загальної практики – сімейні лікарі (200), медична сестра (брат) стаціонару (176).

Зазначений розподіл спостерігається вперше та пов’язаний із пандемією коронавірусу. Нагадаємо, випадки захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов'язків є гострими професійними захворюваннями та вважаються нещасними випадками на виробництві.

Серед усіх потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві (у тому числі гострої профхвороби на COVID-19, отруєння) 53,7% – жінки.

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався у 2020 році серед працівників віком від 50 до 59 років (1809 осіб, що складає 27,2% від загальної кількості травмованих по Україні за минулий рік).

Нагадаємо, у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Фонд здійснює для потерпілих такі виплати:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.

Крім того, у разі настання страхового випадку за кошти Фонду здійснюється надання медичних і соціальних послуг. Зокрема, фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в цьому потреби, проходження курсу оперативної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, проведення досліджень, здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення тощо.

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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