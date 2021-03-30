Найбільше нещасних випадків за підсумками 2020 року сталось із медичними сестрами (братами)

Упродовж 2020 року на підприємствах України зафіксовано 6 646 нещасних випадків, на які складено акти за формою Н-1/П (пов’язані з виробництвом), з яких 3 054 – випадки гострого професійного захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19. Зокрема, 841 випадок стався із медичними сестрами (братами), 316 випадків – із молодшими медсестрами (братами) з догляду за хворими, 257 випадків – з молодшими медичними сестрами (братами).
Також
серед професій, робітники яких найчастіше травмувались/інфікувались на роботі у
минулому році, водії автотранспортних засобів (200 випадків), лікарі загальної
практики – сімейні лікарі (200), медична сестра (брат) стаціонару (176).
Зазначений
розподіл спостерігається вперше та пов’язаний із пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, випадки захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19 внаслідок виконання посадових
обов'язків є гострими професійними захворюваннями та вважаються нещасними
випадками на виробництві.
Серед
усіх потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві (у тому числі
гострої профхвороби на COVID-19,
отруєння) 53,7% – жінки.
Найвищий
рівень виробничого травматизму спостерігався у 2020 році серед працівників
віком від 50 до 59 років (1809 осіб, що складає 27,2% від загальної кількості
травмованих по Україні за минулий рік).
Нагадаємо,
у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
Фонд здійснює для потерпілих такі виплати:
1)
допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності
або встановлення інвалідності;
2)
одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті
потерпілого;
3)
щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що
компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4)
страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при
тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5)
щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6)
відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.
Крім
того, у разі настання страхового випадку за кошти Фонду здійснюється надання
медичних і соціальних послуг. Зокрема, фінансується лікування всіх прямих
наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя
потерпілого у разі визначеної в цьому потреби, проходження курсу оперативної
реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, проведення досліджень,
здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, забезпечення
лікарськими засобами та виробами медичного призначення тощо.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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