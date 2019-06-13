Дев’ятикласниця втопилася на очах купи людей

Трагедія, що днями сталася на річці Снов (в районі «перекопу») й досі залишається на слуху. Про раптову й безглузду смерть п’ятнадцятирічної учениці першої школи, у День захисту дітей, 1 червня, говорять і її однолітки, і дорослі.
Думки різні, іноді – цілком протилежні, але всі з присмаком болі і нерозуміння обставин трагедії.
Була компанія, веселилися, купалися. Мілена, яка не вміла плавати, чомусь опинилася в водовороті, з якого їй ніхто не допоміг вибратися. Ні хлопці, ні дівчата. Що то було? Переляк, шок – невідомо, але дівчинки більше нема… Триває слідство. Порушена карна справа. Правоохоронці до її завершення скупі на коментарі. Цього вимагає закон. Вимагають правила розслідування. Наразі опитуються свідки.
На похорони Мілени приїхала мама. Її горе – безмежне, як і горе бабусі, котра виховувала онучку. Красуню. З довгим волоссям, яснооку…
І про мораль. Ясно, школярка вже не оживе, не підніметься з того світу… Але купатимуться і на перекопі, і в інших місцях такі ж молоді люди, подібними гуртами, з друзями. Не дай, Боже, їм нових форс-мажорів, нових подібних пірнань… Не дай, Боже, байдужості…
Олена КОМПАНЕЦЬ
Думки різні, іноді – цілком протилежні, але всі з присмаком болі і нерозуміння обставин трагедії.
Була компанія, веселилися, купалися. Мілена, яка не вміла плавати, чомусь опинилася в водовороті, з якого їй ніхто не допоміг вибратися. Ні хлопці, ні дівчата. Що то було? Переляк, шок – невідомо, але дівчинки більше нема… Триває слідство. Порушена карна справа. Правоохоронці до її завершення скупі на коментарі. Цього вимагає закон. Вимагають правила розслідування. Наразі опитуються свідки.
На похорони Мілени приїхала мама. Її горе – безмежне, як і горе бабусі, котра виховувала онучку. Красуню. З довгим волоссям, яснооку…
І про мораль. Ясно, школярка вже не оживе, не підніметься з того світу… Але купатимуться і на перекопі, і в інших місцях такі ж молоді люди, подібними гуртами, з друзями. Не дай, Боже, їм нових форс-мажорів, нових подібних пірнань… Не дай, Боже, байдужості…
Олена КОМПАНЕЦЬ
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