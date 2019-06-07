Без пересувних відділень - ніяк

Поштова реформа, яка розпочалася на Чернігівщині минулого літа як пілотний проект, вороття назад не має. За цей час закрилася переважна більшість поштових відділень у селах, а замінили їх пересувні. У бригаді такого відділення як мінімум працює три людини: начальник, листоноша і водій. У нашому Сновському районі частину сіл обслуговують пересувні відділення з Городні, а частину – з Корюківки. Критики на реформу від людей і видавців преси лунає багато: несвоєчасна доставка газет, квитанцій та пенсій по селах; нечесність нових листонош; не зручно чекати поштовий автомобіль, підлаштовуючись під графік його руху, тоді як колись у відділення можна було прийти в будь-який час.
Як просувається реформа і чи враховуються побажання клієнтів, розмовляємо з начальником відділення поштового зв’язку Корюківка Андрієм ТОСЕНКОМ. Він в Укрпошті - нова людина (до цього працював на Новій пошті), молодий, енергійний, готовий до впровадження нових змін для покращення обслуговування населення. Завжди іде на контакт і готовий вислухати проблемні питання і пропозиції.
– Через те, що кількість людей по селах значно зменшилась, я вважаю, що поштову реформу проводити було необхідно і запровадження пересувних відділень – це нормальна практика. Бо утримувати приміщення, працівника на півставки чи взагалі на 0,25 і платити за них податок як за ставку, стало не вигідно Укрпошті. Та ще й автомобілі, які «їли» пальне і постійно ламалися. Завдяки реформі ми оновили повністю транспортний парк і маємо зручні економні авто. А от стан доріг не витримує ніякої критики.
Проводячи оптимізацію штату, у першу чергу пропонували залишитися на роботі місцевим листоношам. Але з умовою, що працюватимуть вони повний робочий тиждень і обслуговуватимуть кілька сіл. Багато хто не погодився. Їм було зручніше виходити на роботу, приміром, всього два дні й працювати по кілька годин, а стаж їм би йшов.
– Але чи врахували в Укрпошті, скорочуючи листонош, що протяжність вулиць у селах з невеликою кількістю населення і багатьма порожніми нежитловими будинками, буває значна?
– Це дійсно недолік реформи. Листоноша навіть у Корюківці не встигає взимку рознести пошту і пенсію у світлу пору доби. Що вже казати про села, якщо залишили одного працівника. У великих селах ми намагалися, окрім пересувного відділення, залишити і місцевих листонош. Ми дуже вдячні всім в. о. старостам за співпрацю, за те, що надають кімнати в сільрадах для роботи поштовикам. Проблема лише з Гвоздиківкою – там нема ні клубу, ні школи, ні сільради…
– На деяких напрямках нашого району більш-менш призвичаїлися до нових листонош, розібралися з доставкою газет та грошових виплат. Але люди не задоволені тим, що газети приходять до них не вчасно. «Промінь», наприклад, доставляють аж у середу чи четвер, хоча мав би бути ще в п’ятницю.
– Ми намагалися скласти графік так, щоб у більших селах пересувне відділення приїжджало двічі на тиждень, чи хоча б у п’ятницю. На жаль, у маленьких селах, таких як Жовідь, Піщанка, Чепелів місцева газета буде приходити із запізненням.
– То хоч би всі газети були в наявності, а їх же не вистачає. Чому так?
– Людський фактор. Все залежить від уважності і чесності листоноші. Вона має слідкувати за тим, скільки і яких газет передплатили в селі, й відповідну кількість привозити. У свою чергу люди мають вимагати обов’язково квитанції. На жаль, стався прикрий випадок на ПВПЗ №74 (напрямок до Клюсів), коли начальниця присвоїла гроші і залишила людей без газет, не оплатила рахунки за електроенергію. Наразі ми призначили нового начальника пересувного відділення, колишнього працівника нашої бухгалтерії Наталію Стукало. Сподіваємося, ситуація зміниться на краще з наступного півріччя. Зараз намагаємося докупляти газети, які не передплатила та листоноша, забравши у людей гроші. (Ми розмовляли з Андрієм Тосенком у середу 29 травня, якраз у той час, коли Наталія Олександрівна приїхала у Піщанку. Жодного «Променя», які мала виписати її колега, вона туди в цей день не привезла. У телефонній розмові пояснила, що виправить ситуацію і триматиме її на контролі. Дійсно, наступної середи вона дотримала слова! – Авт.)
– А як взагалі з передплатою? Через недовіру і недостачу газет люди не спішать виписувати періодику...
– Передплатою ми займаємося постійно. Спаду на наступне півріччя не буде. Але взагалі тиражі значно впали через подорожчання друкованих видань. Якщо колись виписували 4-5 газет в оселю, то зараз 2-3. Зменшується і кількість населення, молодь переважно читає новини в Інтернеті. Зараз ми проводимо Дні передплатника по всіх відділеннях, намагаємося донести до людей, щоб користувалися послугами пошти, інакше відбудеться нове скорочення в галузі.
– Андрію Володимировичу, з 1 травня в Україні ввели нарахування пені за прострочені платежі за комуналку. Часто-густо квитанції в село приходять із запізненням, то хто ж тоді має сплачувати штраф?
– Щодо квитанцій від ТОВ «ЕНЕРА Чернігів», то вони і нам надходять із запізненням. Цього разу аж 21 травня привезли, коли люди мали оплатити їх до 20 числа. А деякі взагалі повезли по селах аж 29-го. Був випадок, коли рахунки Городнянського відділення зв’язку до нас потрапили. Ми передали їх назад в Чернігів, а час ішов. Також зауважу, що гроші зараховуються постачальникам газу чи електроенергії через Укрпошту протягом 5 робочих днів. Ось і виникає заборгованість. Хотілося б, щоб ЕНЕРА передавала нам квитанції до 15 числа.
Проте більше нас хвилює вчасна виплата пенсій. Пенсійний фонд не хоче наперед давати гроші – тільки день в день, а пересувне відділення їде в село раз на тиждень. От і виходить, що машина поїхала у вівторок, гроші прийшли назавтра до нас, а завезти пенсію зможемо тільки через тиждень.
– А що буде з покинутими поштовими приміщеннями в селах?
– «Укрпошта» почала здавати деякі в оренду через систему електронних аукціонів ProZorro. Але багато з них у занедбаному стані, то чи знайдеться орендар...
Наостанок Андрій Тосенко пообіцяв сприяти у наданні якісних і своєчасних поштових послуг на території нашого району, рекомендував повідомляти про факти порушень, щоб попередити неприємні ситуації і не забувати передплатити газети на наступне півріччя.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Як просувається реформа і чи враховуються побажання клієнтів, розмовляємо з начальником відділення поштового зв’язку Корюківка Андрієм ТОСЕНКОМ. Він в Укрпошті - нова людина (до цього працював на Новій пошті), молодий, енергійний, готовий до впровадження нових змін для покращення обслуговування населення. Завжди іде на контакт і готовий вислухати проблемні питання і пропозиції.
– Через те, що кількість людей по селах значно зменшилась, я вважаю, що поштову реформу проводити було необхідно і запровадження пересувних відділень – це нормальна практика. Бо утримувати приміщення, працівника на півставки чи взагалі на 0,25 і платити за них податок як за ставку, стало не вигідно Укрпошті. Та ще й автомобілі, які «їли» пальне і постійно ламалися. Завдяки реформі ми оновили повністю транспортний парк і маємо зручні економні авто. А от стан доріг не витримує ніякої критики.
Проводячи оптимізацію штату, у першу чергу пропонували залишитися на роботі місцевим листоношам. Але з умовою, що працюватимуть вони повний робочий тиждень і обслуговуватимуть кілька сіл. Багато хто не погодився. Їм було зручніше виходити на роботу, приміром, всього два дні й працювати по кілька годин, а стаж їм би йшов.
– Але чи врахували в Укрпошті, скорочуючи листонош, що протяжність вулиць у селах з невеликою кількістю населення і багатьма порожніми нежитловими будинками, буває значна?
– Це дійсно недолік реформи. Листоноша навіть у Корюківці не встигає взимку рознести пошту і пенсію у світлу пору доби. Що вже казати про села, якщо залишили одного працівника. У великих селах ми намагалися, окрім пересувного відділення, залишити і місцевих листонош. Ми дуже вдячні всім в. о. старостам за співпрацю, за те, що надають кімнати в сільрадах для роботи поштовикам. Проблема лише з Гвоздиківкою – там нема ні клубу, ні школи, ні сільради…
– На деяких напрямках нашого району більш-менш призвичаїлися до нових листонош, розібралися з доставкою газет та грошових виплат. Але люди не задоволені тим, що газети приходять до них не вчасно. «Промінь», наприклад, доставляють аж у середу чи четвер, хоча мав би бути ще в п’ятницю.
– Ми намагалися скласти графік так, щоб у більших селах пересувне відділення приїжджало двічі на тиждень, чи хоча б у п’ятницю. На жаль, у маленьких селах, таких як Жовідь, Піщанка, Чепелів місцева газета буде приходити із запізненням.
– То хоч би всі газети були в наявності, а їх же не вистачає. Чому так?
– Людський фактор. Все залежить від уважності і чесності листоноші. Вона має слідкувати за тим, скільки і яких газет передплатили в селі, й відповідну кількість привозити. У свою чергу люди мають вимагати обов’язково квитанції. На жаль, стався прикрий випадок на ПВПЗ №74 (напрямок до Клюсів), коли начальниця присвоїла гроші і залишила людей без газет, не оплатила рахунки за електроенергію. Наразі ми призначили нового начальника пересувного відділення, колишнього працівника нашої бухгалтерії Наталію Стукало. Сподіваємося, ситуація зміниться на краще з наступного півріччя. Зараз намагаємося докупляти газети, які не передплатила та листоноша, забравши у людей гроші. (Ми розмовляли з Андрієм Тосенком у середу 29 травня, якраз у той час, коли Наталія Олександрівна приїхала у Піщанку. Жодного «Променя», які мала виписати її колега, вона туди в цей день не привезла. У телефонній розмові пояснила, що виправить ситуацію і триматиме її на контролі. Дійсно, наступної середи вона дотримала слова! – Авт.)
– А як взагалі з передплатою? Через недовіру і недостачу газет люди не спішать виписувати періодику...
– Передплатою ми займаємося постійно. Спаду на наступне півріччя не буде. Але взагалі тиражі значно впали через подорожчання друкованих видань. Якщо колись виписували 4-5 газет в оселю, то зараз 2-3. Зменшується і кількість населення, молодь переважно читає новини в Інтернеті. Зараз ми проводимо Дні передплатника по всіх відділеннях, намагаємося донести до людей, щоб користувалися послугами пошти, інакше відбудеться нове скорочення в галузі.
– Андрію Володимировичу, з 1 травня в Україні ввели нарахування пені за прострочені платежі за комуналку. Часто-густо квитанції в село приходять із запізненням, то хто ж тоді має сплачувати штраф?
– Щодо квитанцій від ТОВ «ЕНЕРА Чернігів», то вони і нам надходять із запізненням. Цього разу аж 21 травня привезли, коли люди мали оплатити їх до 20 числа. А деякі взагалі повезли по селах аж 29-го. Був випадок, коли рахунки Городнянського відділення зв’язку до нас потрапили. Ми передали їх назад в Чернігів, а час ішов. Також зауважу, що гроші зараховуються постачальникам газу чи електроенергії через Укрпошту протягом 5 робочих днів. Ось і виникає заборгованість. Хотілося б, щоб ЕНЕРА передавала нам квитанції до 15 числа.
Проте більше нас хвилює вчасна виплата пенсій. Пенсійний фонд не хоче наперед давати гроші – тільки день в день, а пересувне відділення їде в село раз на тиждень. От і виходить, що машина поїхала у вівторок, гроші прийшли назавтра до нас, а завезти пенсію зможемо тільки через тиждень.
– А що буде з покинутими поштовими приміщеннями в селах?
– «Укрпошта» почала здавати деякі в оренду через систему електронних аукціонів ProZorro. Але багато з них у занедбаному стані, то чи знайдеться орендар...
Наостанок Андрій Тосенко пообіцяв сприяти у наданні якісних і своєчасних поштових послуг на території нашого району, рекомендував повідомляти про факти порушень, щоб попередити неприємні ситуації і не забувати передплатити газети на наступне півріччя.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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