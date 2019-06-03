понедельник, 3 июня 2019 г.

Випускний у дитячій музичній школі

А ввечері після Останніх дзвоників у дитячій музичній школі ім. Н.Г Рахліна відбувся випускний. Цьогоріч тут було 17 випускників.
Відмінники навчання нинішнього року разом з директором ДМШ Ольгою Свистуновою.


 - Наші учні постійно беруть участь у фестивалях та конкурсах різного рівня, стають лауреатами та дипломантами, примножують славу нашої школи, - розповідає директор Ольга СВИСТУНОВА. -  Четверо випускників планують вступати до Чернігівського  музичного коледжу. Це Крістіна Крот, Анастасія Шевченко, Ольга Сидорова та Богдан Кобко. До речі, він закінчив нашу школу за двома спеціальностями – клас баяну та духових інструментів.
На випускному вечорі юним музикантам вручили свідоцтва про закінчення школи нового зразка, а також грамоти кращим.  Серед випускників семеро стали відмінниками: Богдан Кобко, Катерина Лащенко (гітара), Артем Бабак (ксилофон), піаністи - Кирило Апецько, Єлизавета Єфименко, Марія Павленко та Владислава Кириченко.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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