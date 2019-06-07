Чи буде наша нація беззубою?

Дев`ятнадцятого жовтня 2017 року Верховна Рада дала старт медичній реформі, ухваливши Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». За повідомленням урядового порталу, загальний обсяг витрат на охорону здоров’я в Україні приблизно такий, як у багатьох країнах Європи. Однак багато років медобслуговування залишалось безоплатним тільки на папері. Більшість українців «дякують» за лікування - сплачують в кишеню лікареві чи у вигляді так званого «благодійного внеску» (насправді – обов’язкового). Крім того, кошти, що є в системі, використовувалися неефективно. Тому українські родини зазнають фінансового краху внаслідок хвороби, оскільки мусять самостійно оплачувати дороговартісне лікування. А чи буде після реформи медицина доступна кожному?
Нині відбулися основні зміни у первинній ланці медицини: ми обрали собі сімейних лікарів, маємо право на певний перелік безкоштовних послуг (аналізи сечі та крові, кардіограма тощо). Наразі розпочалася і реформа другої ланки медицини. За інформацією уряду, послуги екстреної, первинної, амбулаторної, госпітальної та паліативної допомоги планують фінансуватися державою в межах програм. Самостійно пацієнтам доведеться сплачувати за такі послуги як неекстрена стоматологія, звернення до лікаря без направлення, естетична медицина. Сама Міністр охорони здоров`я Уляна Супрун, зазначила, що перехідний етап буде «трохи шоковим».
Для наших стоматологів він уже дійсно став таким. Ще в грудні минулого року їх попередили про скорочення і у лютому цього року вони були звільнені. Натомість запропонували лікарям створити ФОПи і обслуговувати своїх пацієнтів виключно на комерційній основі. Тобто тепер лікар повинен стати підприємцем, заплатити податок, за оренду приміщення (від 600 грн) та обладнання, за електроенергію, паливо, воду. А ще має закупити медпрепарати для лікування зубів, які не дешеві. Серед цього всього переліку витрат має бути і головний - заробітна плата! Адже лікарю більше не буде вона виплачуватися з держбюджету, він має сам на себе заробляти.
Розмовляємо з лікарем-стоматологом з солідним 45-річним стажем О.П.Самусенком з с.Рогізки.
– Розумієте, вартість послуг стоматолога тепер зросте в два-три рази, інакше нема сенсу працювати. Добре, що завдяки сприянню голови міської ради Олександра Медведьова залишили дві ставки для стоматологів у райлікарні, які оплачуватимуть з бюджету громади. Вони надаватимуть невідкладну допомогу і в першу чергу лікуватимуть соціально-вразливі категорії населення: дітей, інвалідів, учасників бойових дій.
Я особисто вважаю, що реформу треба було починати не зі скорочень медперсоналу, а зі створення страхової медицини, щоб людина могла отримати хоч якийсь мінімум медичних послуг. Адже тепер, наприклад, я, як стоматолог, вільний у своїй діяльності (в такі умови мене поставила держава). Я можу не приймати пацієнта, якщо він не може заплатити мені за надання послуг. Навіщо мені морочитися з дітьми, якщо я можу поставити дороговартісну пломбу дорослому? Але це неправильно! Ми так виростимо беззубу націю!
Вже три роки минуло, як нам заборонили перевіряти стан зубів у дитсадках та школах. Хіба це правильний крок держави? А батьки не поспішають самі вести своїх чад на профілактичний огляд до стоматолога, хоч повинні це робити з трирічного віку як мінімум раз, а то і два рази на рік. І не тоді треба силою тягти дитину до лікаря, коли в неї зуб болить, щоб вона ще більший стрес отримала. Візит до стоматолога повинен стати для дитини звичною справою, вона має психологічно звикнути до щорічного огляду зубів. На ранніх стадіях хворі зуби можна пролікувати з меншими затратами як часу, так і фінансів, можна виявити і вчасно виправити патології розвитку ротової порожнини. А коли вперше приведете дитину у 12 років – буде занадто пізно. Зубний біль нестерпний, а ще через хворі зуби можуть виникнути згодом проблеми зі шлунком та іншими внутрішніми органами.
Хочу звернутися до майбутніх студентів. Для вступу в навчальний заклад ви проходите медичну комісію, і в списку лікарів є стоматолог. Приходьте до нього завчасно, а не в останній момент. На деякі спеціальності категорично не приймають абітурієнтів з поганими, не пролікованими зубами (технологія харчування, наприклад). І не ображайтеся потім, коли лікар не підписує довідку.
– Олексію Павловичу, Ви працюєте стоматологом майже все життя. Пам’ятаєте, колись на пацієнта заводилась картка, було видно, який зуб пролікований і коли, в якому видалили нерв…
– Так, картки колись заводились з самого дитинства. І це правильний підхід. Нині система розвалилася і кожен відповідає за своє здоров’я сам. Я б рекомендував обрати собі «сімейного стоматолога» і визначити місяць в році, коли б ви приходили до нього всією родиною на профілактичний огляд. Такий лікар робив би записи по кожному пацієнту, за необхідності, нагадував би про планову зустріч.
Наостанок хочу звернутися до всіх сновчан: не нехтуйте візитом до стоматолога, привчайте дітей щоденно чистити зуби, гризіть свіжі овочі і будьте здорові! Ваше здоров’я у ваших руках.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Нині відбулися основні зміни у первинній ланці медицини: ми обрали собі сімейних лікарів, маємо право на певний перелік безкоштовних послуг (аналізи сечі та крові, кардіограма тощо). Наразі розпочалася і реформа другої ланки медицини. За інформацією уряду, послуги екстреної, первинної, амбулаторної, госпітальної та паліативної допомоги планують фінансуватися державою в межах програм. Самостійно пацієнтам доведеться сплачувати за такі послуги як неекстрена стоматологія, звернення до лікаря без направлення, естетична медицина. Сама Міністр охорони здоров`я Уляна Супрун, зазначила, що перехідний етап буде «трохи шоковим».
Для наших стоматологів він уже дійсно став таким. Ще в грудні минулого року їх попередили про скорочення і у лютому цього року вони були звільнені. Натомість запропонували лікарям створити ФОПи і обслуговувати своїх пацієнтів виключно на комерційній основі. Тобто тепер лікар повинен стати підприємцем, заплатити податок, за оренду приміщення (від 600 грн) та обладнання, за електроенергію, паливо, воду. А ще має закупити медпрепарати для лікування зубів, які не дешеві. Серед цього всього переліку витрат має бути і головний - заробітна плата! Адже лікарю більше не буде вона виплачуватися з держбюджету, він має сам на себе заробляти.
Розмовляємо з лікарем-стоматологом з солідним 45-річним стажем О.П.Самусенком з с.Рогізки.
– Розумієте, вартість послуг стоматолога тепер зросте в два-три рази, інакше нема сенсу працювати. Добре, що завдяки сприянню голови міської ради Олександра Медведьова залишили дві ставки для стоматологів у райлікарні, які оплачуватимуть з бюджету громади. Вони надаватимуть невідкладну допомогу і в першу чергу лікуватимуть соціально-вразливі категорії населення: дітей, інвалідів, учасників бойових дій.
Я особисто вважаю, що реформу треба було починати не зі скорочень медперсоналу, а зі створення страхової медицини, щоб людина могла отримати хоч якийсь мінімум медичних послуг. Адже тепер, наприклад, я, як стоматолог, вільний у своїй діяльності (в такі умови мене поставила держава). Я можу не приймати пацієнта, якщо він не може заплатити мені за надання послуг. Навіщо мені морочитися з дітьми, якщо я можу поставити дороговартісну пломбу дорослому? Але це неправильно! Ми так виростимо беззубу націю!
Вже три роки минуло, як нам заборонили перевіряти стан зубів у дитсадках та школах. Хіба це правильний крок держави? А батьки не поспішають самі вести своїх чад на профілактичний огляд до стоматолога, хоч повинні це робити з трирічного віку як мінімум раз, а то і два рази на рік. І не тоді треба силою тягти дитину до лікаря, коли в неї зуб болить, щоб вона ще більший стрес отримала. Візит до стоматолога повинен стати для дитини звичною справою, вона має психологічно звикнути до щорічного огляду зубів. На ранніх стадіях хворі зуби можна пролікувати з меншими затратами як часу, так і фінансів, можна виявити і вчасно виправити патології розвитку ротової порожнини. А коли вперше приведете дитину у 12 років – буде занадто пізно. Зубний біль нестерпний, а ще через хворі зуби можуть виникнути згодом проблеми зі шлунком та іншими внутрішніми органами.
Хочу звернутися до майбутніх студентів. Для вступу в навчальний заклад ви проходите медичну комісію, і в списку лікарів є стоматолог. Приходьте до нього завчасно, а не в останній момент. На деякі спеціальності категорично не приймають абітурієнтів з поганими, не пролікованими зубами (технологія харчування, наприклад). І не ображайтеся потім, коли лікар не підписує довідку.
– Олексію Павловичу, Ви працюєте стоматологом майже все життя. Пам’ятаєте, колись на пацієнта заводилась картка, було видно, який зуб пролікований і коли, в якому видалили нерв…
– Так, картки колись заводились з самого дитинства. І це правильний підхід. Нині система розвалилася і кожен відповідає за своє здоров’я сам. Я б рекомендував обрати собі «сімейного стоматолога» і визначити місяць в році, коли б ви приходили до нього всією родиною на профілактичний огляд. Такий лікар робив би записи по кожному пацієнту, за необхідності, нагадував би про планову зустріч.
Наостанок хочу звернутися до всіх сновчан: не нехтуйте візитом до стоматолога, привчайте дітей щоденно чистити зуби, гризіть свіжі овочі і будьте здорові! Ваше здоров’я у ваших руках.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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