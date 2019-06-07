Шкільні розваги

Нарешті розпочалася найочікуваніша та найулюбленіша дитяча пора року - літо. Тепер кожна дитина після насиченого навчального року має можливість відпочити, набратися нових сил та вражень.
У Рогізківському НВК в пришкільному таборі оздоровитися вирішили сорок дітлахів. Щодня їм пропонують різноманітні конкурси, розважальні ігри, спортивні змагання. Заплановано і немало екскурсій, серед них поїздки в Чернігів, Бреч, музейний комплекс партизанської слави «Лісоград» та, звичайно ж, по багатьох цікавих місцях Сновська.
Діти таким початком літа задоволені. В таборі дні проходять цікаво, корисно та весело. Тут, разом зі своїми друзями та однокласниками, вони отримують море задоволення та позитивних емоцій.
Фото Тетяни ЛИТВИН
У Рогізківському НВК в пришкільному таборі оздоровитися вирішили сорок дітлахів. Щодня їм пропонують різноманітні конкурси, розважальні ігри, спортивні змагання. Заплановано і немало екскурсій, серед них поїздки в Чернігів, Бреч, музейний комплекс партизанської слави «Лісоград» та, звичайно ж, по багатьох цікавих місцях Сновська.
Діти таким початком літа задоволені. В таборі дні проходять цікаво, корисно та весело. Тут, разом зі своїми друзями та однокласниками, вони отримують море задоволення та позитивних емоцій.
Фото Тетяни ЛИТВИН
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