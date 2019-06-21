Квіткова клумба стала окрасою центру Кучинівки

Думки зробити центр села красивішим та доглянутішим у працівників сільради виникли давно. Ідей було багато, кожна по-своєму цікава та особлива, але й втілення задумів вартувало не малих коштів, тому зупинилися і на бюджетному, і на красивому варіанті одночасно – створенні клумби у центрі.
Ініціатива належала Олені Недвизі, Оксані Апецько, Аллі Петрик, Людмилі Ковалевській та Тамарі Терещенко. Завезти землю, тобто зробити основу клумби, допомогли міська рада на чолі з Олександром Медведьовим та Григорій Божок.
А далі люди своїми силами розпочали активно облагороджувати місцину. За рахунок благодійних внесків громадської організації «Злагода» придбали невеличку огорожу, яку нещодавно пофарбували в бузковий колір. Її встановленням займалися небайдужі кучинівці: подружжя Віктора та Наталії Рябченків, Олександр Милий, Володимир Омеляненко, Віктор Апецько, Михайло Кривенко, Костянтин Улянчич, Алла Петрик та Людмила Ковалевська.
Насіння та саджанці квітів із дому поприносили та посадили вправні господині та квітникарки: Наталія Лагута, Оксана Апецько, Наталія Рябченко, Алла Петрик, Людмила Ковалевська та Оксана Сміловець.
Тюльпани, піони, іриси, гладіолуси, чорнобривці, ромашки та петунії тепер квітнуть та радують жителів села. Єдина проблема виникає з поливом рослинок, їх поливали лише декілька разів, бо для цього слід викликати машину, яка б привезла достатню кількість води. Це завдання зараз в пріоритеті, якщо довгоочікувані дощі так і не підуть.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Ініціатива належала Олені Недвизі, Оксані Апецько, Аллі Петрик, Людмилі Ковалевській та Тамарі Терещенко. Завезти землю, тобто зробити основу клумби, допомогли міська рада на чолі з Олександром Медведьовим та Григорій Божок.
А далі люди своїми силами розпочали активно облагороджувати місцину. За рахунок благодійних внесків громадської організації «Злагода» придбали невеличку огорожу, яку нещодавно пофарбували в бузковий колір. Її встановленням займалися небайдужі кучинівці: подружжя Віктора та Наталії Рябченків, Олександр Милий, Володимир Омеляненко, Віктор Апецько, Михайло Кривенко, Костянтин Улянчич, Алла Петрик та Людмила Ковалевська.
Насіння та саджанці квітів із дому поприносили та посадили вправні господині та квітникарки: Наталія Лагута, Оксана Апецько, Наталія Рябченко, Алла Петрик, Людмила Ковалевська та Оксана Сміловець.
Тюльпани, піони, іриси, гладіолуси, чорнобривці, ромашки та петунії тепер квітнуть та радують жителів села. Єдина проблема виникає з поливом рослинок, їх поливали лише декілька разів, бо для цього слід викликати машину, яка б привезла достатню кількість води. Це завдання зараз в пріоритеті, якщо довгоочікувані дощі так і не підуть.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий