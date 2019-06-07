З Україною в серці

Коли Олег Мірошниченко вирішив піти на контрактну службу задля захисту кордонів держави на сході України, великим подивом для колективу цей крок не став.
Але відбувся він дещо навіть несподівано й швидко. Ми розуміли: цей серйозний вчинок зробила людина-патріот Вітчизни, віддана їй не словом, а ділом. Хоча, зрештою, й слова, якими в рідній районці майстерно оперував журналіст Олег Мірошниченко, також іноді нагадували військові дії – з пострілами, вибухами, гуркітом гармат і ракетних обстрілів. Адже вмів він гострі теми знаходити, зло викривати, різні негативні явища показувати. А їх же, тих явищ – сила-силенна йому стрічалася й на перо потрапляла. Гостре. Правдиве, багате неспростовними фактами, знанням тонкощів журналістських прийомів, правових колізій. Щоправда, за свою сміливість поглядів, незаангажований підхід до обраних героїв і тем іноді доводилося йому терпіти різні неприємності, бурхливі емоції й всілякі перестороги. Але Олег Леонідович нічого не боявся! Навпаки, ніколи не здаючись, доводив будь-який свій матеріал до логічного завершення, перетворюючи у читабельний і дуже цікавий. Точно знаю: передплатники такі доробки обожнювали, чекали із великим нетерпінням. Ось і ми тепер чекаємо на Вас, шанований друже, вірячи, що дуже далеко Ви не лише демонструєте хист мінера, а й вже назбирали цілу купу гостросюжетних історій про героїв-захисників, їхні долі і неньку-Україну. Ту, заради якої всі живемо і трудимось. Із Днем журналіста Вас! Хай усе буде добре!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото з архіву
Але відбувся він дещо навіть несподівано й швидко. Ми розуміли: цей серйозний вчинок зробила людина-патріот Вітчизни, віддана їй не словом, а ділом. Хоча, зрештою, й слова, якими в рідній районці майстерно оперував журналіст Олег Мірошниченко, також іноді нагадували військові дії – з пострілами, вибухами, гуркітом гармат і ракетних обстрілів. Адже вмів він гострі теми знаходити, зло викривати, різні негативні явища показувати. А їх же, тих явищ – сила-силенна йому стрічалася й на перо потрапляла. Гостре. Правдиве, багате неспростовними фактами, знанням тонкощів журналістських прийомів, правових колізій. Щоправда, за свою сміливість поглядів, незаангажований підхід до обраних героїв і тем іноді доводилося йому терпіти різні неприємності, бурхливі емоції й всілякі перестороги. Але Олег Леонідович нічого не боявся! Навпаки, ніколи не здаючись, доводив будь-який свій матеріал до логічного завершення, перетворюючи у читабельний і дуже цікавий. Точно знаю: передплатники такі доробки обожнювали, чекали із великим нетерпінням. Ось і ми тепер чекаємо на Вас, шанований друже, вірячи, що дуже далеко Ви не лише демонструєте хист мінера, а й вже назбирали цілу купу гостросюжетних історій про героїв-захисників, їхні долі і неньку-Україну. Ту, заради якої всі живемо і трудимось. Із Днем журналіста Вас! Хай усе буде добре!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото з архіву
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