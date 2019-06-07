Чи всі працівники «Коржівського» зареєстровані?

Саме з цього приводу четвертого червня на «Коржівський базар» завітали головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших правових актів Тетяна Черняк та інспектор праці Сновської міської ради Валентин Сігута.
Основною метою інспекторів стало інформування осіб щодо недопущення порушень законодавства у сфері трудових відносин.
Захід відбувся у вівторок, саме тому багато торговельних лавок були зачиненими. Впевнено можна сказати, що більшість торговельних точок, які цього дня перевірили – зареєстровані ФОПи (в основному І групи).
Проте є точки, в яких працюють незареєстровані особи. Як приклад – магазин оформлено на чоловіка, а продає товари його дружина. Таким чином, дружина має бути зареєстрована, як найманий робітник. Якщо це не зроблено, власник магазину має сплатити штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. І таких випадків інспектори виявили немало.
Оскільки даний захід проводився, щоб попередити людей та розповісти їм про обов’язкове дотримання законодавства України, ніхто штрафів на власників не накладав. Проте подібні заходи будуть проводитися і надалі відповідно до законодавства.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Основною метою інспекторів стало інформування осіб щодо недопущення порушень законодавства у сфері трудових відносин.
Захід відбувся у вівторок, саме тому багато торговельних лавок були зачиненими. Впевнено можна сказати, що більшість торговельних точок, які цього дня перевірили – зареєстровані ФОПи (в основному І групи).
Проте є точки, в яких працюють незареєстровані особи. Як приклад – магазин оформлено на чоловіка, а продає товари його дружина. Таким чином, дружина має бути зареєстрована, як найманий робітник. Якщо це не зроблено, власник магазину має сплатити штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. І таких випадків інспектори виявили немало.
Оскільки даний захід проводився, щоб попередити людей та розповісти їм про обов’язкове дотримання законодавства України, ніхто штрафів на власників не накладав. Проте подібні заходи будуть проводитися і надалі відповідно до законодавства.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий