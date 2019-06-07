Свято дитинства у Чепельові

Першого червня у сільському клубі с.Чепелів відбулося свято «Українська національна гра», присвячене Міжнародному дню захисту дітей.
Завідуюча клубом Надія Науменко спочатку ознайомила присутніх із Конвенцією ООН «Про права дитини», а потім дітям підготували розважальну програму. Вони грали в українські національні ігри, показували спортивну вправність, відгадували загадки. Найбільше сподобався квест, під час якого малеча шукала солодкі подарунки. Найактивнішими гравцями стали Дарина та Ілля Семенок, Вероніка М’ятенко, Аліна Тимошенко, Соня і Марія Ващенки, Поліна і Максим Бойки. Діти отримали заряд бадьорості та хороший настрій.
Свято відбулося за сприяння народного депутата України Анатолія Євлахова.
Завідуюча клубом Надія Науменко спочатку ознайомила присутніх із Конвенцією ООН «Про права дитини», а потім дітям підготували розважальну програму. Вони грали в українські національні ігри, показували спортивну вправність, відгадували загадки. Найбільше сподобався квест, під час якого малеча шукала солодкі подарунки. Найактивнішими гравцями стали Дарина та Ілля Семенок, Вероніка М’ятенко, Аліна Тимошенко, Соня і Марія Ващенки, Поліна і Максим Бойки. Діти отримали заряд бадьорості та хороший настрій.
Свято відбулося за сприяння народного депутата України Анатолія Євлахова.
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