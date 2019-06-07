пятница, 7 июня 2019 г.

Свято дитинства у Чепельові

Першого червня у сільському клубі с.Чепелів відбулося свято «Українська національна гра», присвячене Міжнародному дню захисту дітей.

Завідуюча клубом Надія Науменко спочатку ознайомила присутніх із Конвенцією ООН «Про права дитини», а потім дітям підготували розважальну програму. Вони грали в українські національні ігри, показували спортивну вправність, відгадували загадки. Найбільше сподобався квест, під час якого малеча шукала солодкі подарунки. Найактивнішими гравцями стали Дарина та Ілля Семенок, Вероніка М’ятенко, Аліна Тимошенко, Соня і Марія Ващенки, Поліна і Максим Бойки. Діти отримали заряд бадьорості та хороший настрій.
Свято відбулося за сприяння народного депутата України Анатолія Євлахова.
Автор: на

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