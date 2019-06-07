День захисту дітей – це чудовий привід для того, щоб порадувати дітей. Не залишився осторонь свята і спонсор газети «Промінь» - магазин-салон «Меблі для всіх».
Тут постійно проводяться акції та організовуються конкурси серед покупців. Найбільше уваги приділяється молодим, багатодітним та малозабезпеченим сім`ям, родинам, де виховуються діти з особливими потребами. «Дрібні приємні моменти, які даруємо людям, є складовою кошика доброти, - вважає продавець-консультант Інна Батюк.- Адже не кожна така сім`я може забезпечити в наш час своїх дітей всім необхідним, і їх варто підтримувати». Такий собі кошик доброти з нагоди дитячого свята у перший день літа отримали від керівництва магазину-салону діти покупців меблів з багатодітних родин у селах та Анастасія Олександренко зі Сновська (на фото). Солодощі, фрукти, канцтовари та м’яч неабияк порадували дівчинку.
Наш кор.
Тут постійно проводяться акції та організовуються конкурси серед покупців. Найбільше уваги приділяється молодим, багатодітним та малозабезпеченим сім`ям, родинам, де виховуються діти з особливими потребами. «Дрібні приємні моменти, які даруємо людям, є складовою кошика доброти, - вважає продавець-консультант Інна Батюк.- Адже не кожна така сім`я може забезпечити в наш час своїх дітей всім необхідним, і їх варто підтримувати». Такий собі кошик доброти з нагоди дитячого свята у перший день літа отримали від керівництва магазину-салону діти покупців меблів з багатодітних родин у селах та Анастасія Олександренко зі Сновська (на фото). Солодощі, фрукти, канцтовари та м’яч неабияк порадували дівчинку.
Наш кор.
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