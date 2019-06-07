пятница, 7 июня 2019 г.

Приємні моменти

День захисту дітей – це чудовий привід для того, щоб порадувати дітей. Не залишився осторонь свята  і спонсор газети «Промінь» - магазин-салон «Меблі для всіх».



Тут постійно проводяться акції та організовуються конкурси серед покупців. Найбільше уваги приділяється молодим, багатодітним та малозабезпеченим сім`ям, родинам, де виховуються  діти з особливими потребами. «Дрібні приємні моменти, які даруємо людям, є складовою кошика доброти, - вважає продавець-консультант Інна Батюк.-  Адже не кожна така сім`я може забезпечити в наш час своїх дітей всім необхідним, і їх варто підтримувати». Такий собі кошик доброти з нагоди дитячого свята у перший день літа отримали від керівництва магазину-салону діти покупців меблів з багатодітних родин у селах та Анастасія Олександренко зі Сновська (на фото). Солодощі, фрукти, канцтовари та м’яч неабияк порадували дівчинку.
Наш кор.
Автор: на

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