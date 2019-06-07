Будьте обережні на воді!

Щодня в Україні фіксуються випадки надзвичайних подій на водоймах. І навіть попри таку моторошну статистику, люди продовжують нехтувати застереженнями рятувальників, вирушаючи до місцевих озер та річок, які часто не пристосовані для купання.
Для фахівців Служби порятунку є звичним в літній період надавати допомогу громадянам, які внаслідок своєї ж необачності потрапляють у різного роду надзвичайні ситуації на воді. Це стосується в першу чергу використання плавзасобів при сильних поривах вітру, перебування біля води у стані алкогольного сп’яніння, а також відсутність нагляду за дітьми, які нерідко відвідують водойми без супроводу дорослих. Сумна статистика свідчить про те, що в період літніх канікул значно збільшується кількість надзвичайних випадків за участю дітей шкільного віку. І, на жаль, не всі вони завершуються порятунком.
Зокрема, 1 червня приблизно о 17 годині 30 хвилин в річці Снов потонула 15-тирічна дівчина, мешканка м.Сновськ. Причину та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.
Шановні громадяни! Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!
Для фахівців Служби порятунку є звичним в літній період надавати допомогу громадянам, які внаслідок своєї ж необачності потрапляють у різного роду надзвичайні ситуації на воді. Це стосується в першу чергу використання плавзасобів при сильних поривах вітру, перебування біля води у стані алкогольного сп’яніння, а також відсутність нагляду за дітьми, які нерідко відвідують водойми без супроводу дорослих. Сумна статистика свідчить про те, що в період літніх канікул значно збільшується кількість надзвичайних випадків за участю дітей шкільного віку. І, на жаль, не всі вони завершуються порятунком.
Зокрема, 1 червня приблизно о 17 годині 30 хвилин в річці Снов потонула 15-тирічна дівчина, мешканка м.Сновськ. Причину та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.
Шановні громадяни! Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!
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