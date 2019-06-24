Дошкільні заклади освіти працюють все літо

Літо – та пора року, яка завжди пролітає дуже швидко. Ось і зараз, не встигнули і оком моргнути, а вже перший місяць добігає кінця. І якщо школярі та вчителі вже встигли насолодитися його початком, то для дошкільняток та вихователів дитячих садочків літні місяці мало чим відрізняються від решти. Адже працюють ці заклади у будь-яку пору року.
У Кучинівському ДНЗ (директор Алла Єрмоленко) налічується 25 дітей. Нагадаємо, що дитячий садочок був реконструйований ще в 2013 році. Стареньке приміщення контори повністю оновили, все відремонтували, закупили нові меблі, кухонне обладнання, іграшки, встановили дитячий майданчик. Відкриття оновленого садочка відбулося 2014 року. І зараз приміщення в ідеальному стані. Кімнати охайні, чисті, доглянуті. Окремо хочеться сказати і про територію навколо садочка. Одразу помітно, що тут трудяться справжні господині, відповідальні та працелюбні. Територія дуже доглянута, на ній велика кількість клумб, які буяють різнобарвними квітами та надають естетичної привабливості місцині.
У садочку працює єдина вихователька Вікторія Гайдук. На її плечах і лежить найвідповідальніша ділянка роботи – виховання малечі. Саме Вікторія Володимирівна зі своєю помічницею Оленою Коровайко з восьмої ранку і до п’ятої вечора знаходяться з дітками.
Робота з ними дає можливість кожній людині проявити все найкраще, що в ній закладено. Можливо, саме тому всі діти дуже люблять свою виховательку, яка віддає їм усю свою увагу та любов. Щодня вони всі разом роблять зарядку, грають у найрізноманітніші ігри, малюють, ліплять фігури, граються на дитячому майданчику. Обожнюють дошкільнята і прогулянки парком, або екскурсії своїм селом.
У садочку триразове харчування (влітку його ціна становить 27,50 грн). Алла Єрмоленко розповіла, що харчуються діти добре та збалансовано. Їжу готують із найсвіжіших продуктів, вона смачна та якісна. Щодня у раціоні свіжі овочі, фрукти та соки, дуже важливо, аби діти отримували необхідну кількість вітамінів.
Немає проблем і з приводу відпусток. Коли Вікторія Володимирівна йде на заслужений щорічний відпочинок, на її місце швидко знаходять заміну. Самі ж працівники садочка легко домовляються між собою, обираючи зручний час для відпочинку.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
У Кучинівському ДНЗ (директор Алла Єрмоленко) налічується 25 дітей. Нагадаємо, що дитячий садочок був реконструйований ще в 2013 році. Стареньке приміщення контори повністю оновили, все відремонтували, закупили нові меблі, кухонне обладнання, іграшки, встановили дитячий майданчик. Відкриття оновленого садочка відбулося 2014 року. І зараз приміщення в ідеальному стані. Кімнати охайні, чисті, доглянуті. Окремо хочеться сказати і про територію навколо садочка. Одразу помітно, що тут трудяться справжні господині, відповідальні та працелюбні. Територія дуже доглянута, на ній велика кількість клумб, які буяють різнобарвними квітами та надають естетичної привабливості місцині.
У садочку працює єдина вихователька Вікторія Гайдук. На її плечах і лежить найвідповідальніша ділянка роботи – виховання малечі. Саме Вікторія Володимирівна зі своєю помічницею Оленою Коровайко з восьмої ранку і до п’ятої вечора знаходяться з дітками.
Робота з ними дає можливість кожній людині проявити все найкраще, що в ній закладено. Можливо, саме тому всі діти дуже люблять свою виховательку, яка віддає їм усю свою увагу та любов. Щодня вони всі разом роблять зарядку, грають у найрізноманітніші ігри, малюють, ліплять фігури, граються на дитячому майданчику. Обожнюють дошкільнята і прогулянки парком, або екскурсії своїм селом.
У садочку триразове харчування (влітку його ціна становить 27,50 грн). Алла Єрмоленко розповіла, що харчуються діти добре та збалансовано. Їжу готують із найсвіжіших продуктів, вона смачна та якісна. Щодня у раціоні свіжі овочі, фрукти та соки, дуже важливо, аби діти отримували необхідну кількість вітамінів.
Немає проблем і з приводу відпусток. Коли Вікторія Володимирівна йде на заслужений щорічний відпочинок, на її місце швидко знаходять заміну. Самі ж працівники садочка легко домовляються між собою, обираючи зручний час для відпочинку.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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