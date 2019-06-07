Богдан Лобуренко розводить вдома декоративних птахів

Любов до тварин та птахів у Богдана Лобуренка з’явилася ще з дитинства. Саме тому чоловік і став ветеринарним лікарем та влаштувався працювати в псп «Яна Плюс».
Чотири роки тому у Богдана виникла ідея розводити птахів у себе вдома. І робити це не для продажу або їжі, а виключно для свого задоволення.
Зараз у нього така собі міні-птахоферма: павичі, фазани червоні, мисливські, алмазні, перепілки, різні види голубів, породистих курей, цесарки. Доглядати за всіма цими птахами Богдану допомагає дружина Наталія та троє діток Ангеліна, Вікторія та Артем.
– Діти від мого захоплення були в захваті, - розповідає чоловік. – Вони із задоволенням граються з птахами, спостерігають за ними. А от дружині спочатку така ідея не сподобалася. Окрім того, що за ними потрібно ретельно доглядати, ще слід не забувати і про їх годівлю, на яку йдуть не маленькі гроші. Та вже зовсім скоро до пернатих прикипіла і Наталія.
Подібний живий куточок чоловік зробив і у себе на роботі. Там розводить павичів, фазанів, мандаринок та курей різних порід.
І на цьому Богдан Лобуренко зупинятися не думає, адже ця справа приносить йому справжнє задоволення і робить щасливим.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Чотири роки тому у Богдана виникла ідея розводити птахів у себе вдома. І робити це не для продажу або їжі, а виключно для свого задоволення.
Зараз у нього така собі міні-птахоферма: павичі, фазани червоні, мисливські, алмазні, перепілки, різні види голубів, породистих курей, цесарки. Доглядати за всіма цими птахами Богдану допомагає дружина Наталія та троє діток Ангеліна, Вікторія та Артем.
– Діти від мого захоплення були в захваті, - розповідає чоловік. – Вони із задоволенням граються з птахами, спостерігають за ними. А от дружині спочатку така ідея не сподобалася. Окрім того, що за ними потрібно ретельно доглядати, ще слід не забувати і про їх годівлю, на яку йдуть не маленькі гроші. Та вже зовсім скоро до пернатих прикипіла і Наталія.
Подібний живий куточок чоловік зробив і у себе на роботі. Там розводить павичів, фазанів, мандаринок та курей різних порід.
І на цьому Богдан Лобуренко зупинятися не думає, адже ця справа приносить йому справжнє задоволення і робить щасливим.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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