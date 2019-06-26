Поблизу Шкробового змія укусила жінку

Минулого тижня на Сновщині зафіксували перший укус змії поблизу Шкробового. Стан жінки задовільний, проте її направили до обласної лікарні задля ретельнішого обстеження.
Що треба робити, якщо вас вкусила змія?
Якщо вас укусила змія, варто одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.
Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.
Зберігайте спокій і стежте, щоб постраждалий менше рухався. Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо. На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком. Дайте постраждалому воду - при укусі змії важливо багато пити. Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки від алергії. При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення. Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.
Чого не варто робити при укусі змії: не намагайтесь обробляти рану додатково; не припікайте рану; не накладайте джгут; не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу. Не вживайте алкоголь.
Найголовніша допомога для постраждалого – медична, тому якнайшвидше доправте постраждалого у лікарню. В Україні є антитоксин проти зміїної отрути. МОЗ уже затвердив розподіл антитоксину між регіонами. Нагадаємо, 1500 доз антитоксину проти зміїної отрути Україна отримала від Посольства Індії у якості гуманітарної допомоги. Ці ліки мають сертифікат якості GMP. У нас в ЦРЛ є одна доза антитоксину проти зміїної отрути в відділенні ВІТ.
В.о. зав. ВІТ М.ПАРФЕНЮК
Що треба робити, якщо вас вкусила змія?
Якщо вас укусила змія, варто одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.
Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.
Зберігайте спокій і стежте, щоб постраждалий менше рухався. Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо. На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком. Дайте постраждалому воду - при укусі змії важливо багато пити. Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки від алергії. При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення. Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.
Чого не варто робити при укусі змії: не намагайтесь обробляти рану додатково; не припікайте рану; не накладайте джгут; не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу. Не вживайте алкоголь.
Найголовніша допомога для постраждалого – медична, тому якнайшвидше доправте постраждалого у лікарню. В Україні є антитоксин проти зміїної отрути. МОЗ уже затвердив розподіл антитоксину між регіонами. Нагадаємо, 1500 доз антитоксину проти зміїної отрути Україна отримала від Посольства Індії у якості гуманітарної допомоги. Ці ліки мають сертифікат якості GMP. У нас в ЦРЛ є одна доза антитоксину проти зміїної отрути в відділенні ВІТ.
В.о. зав. ВІТ М.ПАРФЕНЮК
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