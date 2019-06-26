Коли музику відчуваєш душею…

– До музичної школи імені Н.Г.Рахліна Дмитро Іллєнко прийшов шість років тому, - згадує Володимир Лашук – викладач хлопця. А тепер він її випускник. Причому – один із найкращих.
Спочатку Дмитро хотів навчитися грати на гітарі, та коли побачив ксилофон і барабани, зрозумів – це те, до чого дійсно тяжіє серце. І він не прогадав, адже саме його гра на ксилофоні змушувала слухачів цілковито занурюватися у музику, відчувати її душею…
Окрім музики, Дмитро активно займається спортом, відвідує секцію кікбоксингу, захоплюється радіоелектронним конструюванням і навіть танцює в зразковому танцювальному колективі «Ягідки», з яким і за кордоном встигнув побувати. У школі, до речі, теж навчається успішно.
Весною Дмитро отримав Гран-прі в обласному конкурсі, і це стало своєрідною перепусткою на всеукраїнський рівень. І ось, перед своїм випускним, Дмитро їде на два важливі всеукраїнські конкурси - ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців творів українських композиторів, де посідає почесне перше місце. Та на VIIІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Країна ART FEST», де отримав Гран-прі.
Успіхами свого вихованця пишаються і батьки, і викладач Володимир Лашук та концертмейстер Вікторія Маковецька.
– Я дякую Богові, що у нашому місті є такі талановиті діти, - каже Володимир Федорович. – У Дмитра велике майбутнє, він – справжній талант. Дуже хочеться, щоб і після закінчення нашої школи він продовжив займатися музикою, не залишав цю справу. Достойними моїми учнями є ще Олексій Чуприна та Мирослав Вишняк. На цих хлопців я покладаю велику надію.
Вихованці музичної школи дуже часто доводять свою майстерність, перемагаючи чи не у всіх конкурсах, які відвідують. Це свідчить про єдине – прекрасну підготовку та роботу викладачів закладу, які дійсно допомагають дітям розкритися, повірити в себе та знайти свій шлях у житті.
Тетяна ЛИТВИН
Спочатку Дмитро хотів навчитися грати на гітарі, та коли побачив ксилофон і барабани, зрозумів – це те, до чого дійсно тяжіє серце. І він не прогадав, адже саме його гра на ксилофоні змушувала слухачів цілковито занурюватися у музику, відчувати її душею…
Окрім музики, Дмитро активно займається спортом, відвідує секцію кікбоксингу, захоплюється радіоелектронним конструюванням і навіть танцює в зразковому танцювальному колективі «Ягідки», з яким і за кордоном встигнув побувати. У школі, до речі, теж навчається успішно.
Весною Дмитро отримав Гран-прі в обласному конкурсі, і це стало своєрідною перепусткою на всеукраїнський рівень. І ось, перед своїм випускним, Дмитро їде на два важливі всеукраїнські конкурси - ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців творів українських композиторів, де посідає почесне перше місце. Та на VIIІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Країна ART FEST», де отримав Гран-прі.
Успіхами свого вихованця пишаються і батьки, і викладач Володимир Лашук та концертмейстер Вікторія Маковецька.
– Я дякую Богові, що у нашому місті є такі талановиті діти, - каже Володимир Федорович. – У Дмитра велике майбутнє, він – справжній талант. Дуже хочеться, щоб і після закінчення нашої школи він продовжив займатися музикою, не залишав цю справу. Достойними моїми учнями є ще Олексій Чуприна та Мирослав Вишняк. На цих хлопців я покладаю велику надію.
Вихованці музичної школи дуже часто доводять свою майстерність, перемагаючи чи не у всіх конкурсах, які відвідують. Це свідчить про єдине – прекрасну підготовку та роботу викладачів закладу, які дійсно допомагають дітям розкритися, повірити в себе та знайти свій шлях у житті.
Тетяна ЛИТВИН
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