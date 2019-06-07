Запрошуємо на фестиваль!

16 червня, на Трійцю, відбудеться ІХ обласний фольклорний фестиваль-конкурс ім. В.Полевика
м. Сновськ
11.00 –11.45 – реєстрація учасників фестивалю.
11.00 –11.50 – виступ народного аматорського духового оркестру Сновського будинку культури.
12.00 – 12.30 – урочисте покладання квітів до меморіальної дошки Василя Полевика (площа біля Будинку культури). Відкриття обласного фольклорного конкурсу.
12.30 – 16.00 – прослуховування фольклорних колективів Чернігівщини (концертний зал Сновського Будинку культури).
с. Займище
14.00 – 20.00 – виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
15.00 – 19.00 – виступи колективів учасників конкурсної програми.
19.00 – 19.30 – нагородження переможців фольклорного конкурсу.
19.30 – 21.30 – естрадна програма за участю артистів Чернігівського філармонійного центру фестивалів та концертних програм.
21.30 – 22.00 – вогняне файєр-шоу.
Оргкомітет
м. Сновськ
11.00 –11.45 – реєстрація учасників фестивалю.
11.00 –11.50 – виступ народного аматорського духового оркестру Сновського будинку культури.
12.00 – 12.30 – урочисте покладання квітів до меморіальної дошки Василя Полевика (площа біля Будинку культури). Відкриття обласного фольклорного конкурсу.
12.30 – 16.00 – прослуховування фольклорних колективів Чернігівщини (концертний зал Сновського Будинку культури).
с. Займище
14.00 – 20.00 – виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
15.00 – 19.00 – виступи колективів учасників конкурсної програми.
19.00 – 19.30 – нагородження переможців фольклорного конкурсу.
19.30 – 21.30 – естрадна програма за участю артистів Чернігівського філармонійного центру фестивалів та концертних програм.
21.30 – 22.00 – вогняне файєр-шоу.
Оргкомітет
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