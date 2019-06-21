Хлібопекарська галузь – одна з провідних галузей харчової промисловості, яка забезпечує людей одним із найважливіших продуктів харчування – хлібом.
У Сновську цю галузь розвиває Володимир Єрмоленко – директор Щорського хлібозаводу.
За його словами, зараз підприємство переживає нелегкі часи. На хлібозаводі трудяться близько двадцяти робітників, а був період, коли їх налічувалося майже сорок. Поступово, з кожним роком скорочуються і обсяги виробництва.
– Приміром, у 2015 році ми виробляли 2,5 тонни хлібобулочних виробів, кількома роками раніше – 3-4 тонни, а зараз всього тонну за добу, - розповідає Володимир Володимирович. Спад виробництва відбувся через низку причин: відмову наших закладів освіти та закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, від підтримки свого, місцевого виробника. Через те, що чернігівський виробник дав дешевшу ціну на хліб, тендер наш завод програв. Це і пригальмувало розвиток та процвітання нашого підприємства. Не слід відкидати і низьку платоспроможність населення та його скорочення, ну, і, звісно ж, високу конкуренцію.
Не можна не згадати і про технологію виробництва та якість хлібобулочних виробів. Вони повністю на натуральній основі, без жодних сторонніх домішок та підсилювачів смаку. Процес виробництва продукції контролюється як власною лабораторію, так і відповідними санітарними службами. Завод має свою лабораторію і випускає хліб з натуральної сировини з дотриманням постійних стандартів. Борошно для випікання закуповують у Чернігові. Бо хоч на заводі і є свій млин, та молоти стало не вигідно. Хліб виготовляють ще за радянською технологією та випікають у печі на дровах. Це надає йому своєрідного домашнього аромату та робить ще смачнішим.
- Інколи можна почути, що наш хліб на другий день починає кришитися. Це в першу чергу залежить від борошна, яке ми закуповуємо у Чернігові. Якщо виникає така проблема, ми змінюємо борошно, і ситуація стабілізується.
– Окрім Сновщини, незначну кількість хлібобулочних виробів ми постачаємо у смт Березна, а також Городнянський, Корюківський, Менський райони, - продовжує Володимир Єрмоленко. – Хочу згадати і минулорічну пожежу на торфовищах, тоді хлібозавод безкоштовно два тижні випікав хліб для пожежників, які прибули у місто.
Наразі на заводі виготовляється більше сорока видів різноманітної продукції. Найпопулярнішими та найулюбленішими у жителів Сновщини стали житній і пшеничний хліб. Користуються попитом і солодкі булочки, пироги та рулети, особливо з маковою начинкою, вишнею, родзинками та мармеладом.
Часто випікають і короваї, без яких не можна уявити весілля або іншу важливу подію. Частенько замовляють їх в Київ та Чернігів.
Дуже хочеться, щоб і в нашому рідному місті та районі люди не були байдужими та підтримували свого виробника. Адже свій хліб завжди смачніший та кращий.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
У Сновську цю галузь розвиває Володимир Єрмоленко – директор Щорського хлібозаводу.
За його словами, зараз підприємство переживає нелегкі часи. На хлібозаводі трудяться близько двадцяти робітників, а був період, коли їх налічувалося майже сорок. Поступово, з кожним роком скорочуються і обсяги виробництва.
– Приміром, у 2015 році ми виробляли 2,5 тонни хлібобулочних виробів, кількома роками раніше – 3-4 тонни, а зараз всього тонну за добу, - розповідає Володимир Володимирович. Спад виробництва відбувся через низку причин: відмову наших закладів освіти та закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, від підтримки свого, місцевого виробника. Через те, що чернігівський виробник дав дешевшу ціну на хліб, тендер наш завод програв. Це і пригальмувало розвиток та процвітання нашого підприємства. Не слід відкидати і низьку платоспроможність населення та його скорочення, ну, і, звісно ж, високу конкуренцію.
Не можна не згадати і про технологію виробництва та якість хлібобулочних виробів. Вони повністю на натуральній основі, без жодних сторонніх домішок та підсилювачів смаку. Процес виробництва продукції контролюється як власною лабораторію, так і відповідними санітарними службами. Завод має свою лабораторію і випускає хліб з натуральної сировини з дотриманням постійних стандартів. Борошно для випікання закуповують у Чернігові. Бо хоч на заводі і є свій млин, та молоти стало не вигідно. Хліб виготовляють ще за радянською технологією та випікають у печі на дровах. Це надає йому своєрідного домашнього аромату та робить ще смачнішим.
- Інколи можна почути, що наш хліб на другий день починає кришитися. Це в першу чергу залежить від борошна, яке ми закуповуємо у Чернігові. Якщо виникає така проблема, ми змінюємо борошно, і ситуація стабілізується.
– Окрім Сновщини, незначну кількість хлібобулочних виробів ми постачаємо у смт Березна, а також Городнянський, Корюківський, Менський райони, - продовжує Володимир Єрмоленко. – Хочу згадати і минулорічну пожежу на торфовищах, тоді хлібозавод безкоштовно два тижні випікав хліб для пожежників, які прибули у місто.
Наразі на заводі виготовляється більше сорока видів різноманітної продукції. Найпопулярнішими та найулюбленішими у жителів Сновщини стали житній і пшеничний хліб. Користуються попитом і солодкі булочки, пироги та рулети, особливо з маковою начинкою, вишнею, родзинками та мармеладом.
Часто випікають і короваї, без яких не можна уявити весілля або іншу важливу подію. Частенько замовляють їх в Київ та Чернігів.
Дуже хочеться, щоб і в нашому рідному місті та районі люди не були байдужими та підтримували свого виробника. Адже свій хліб завжди смачніший та кращий.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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