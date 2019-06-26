«Дружба» приймає відпочивальників

Двадцять першого червня відбулося урочисте відкриття першої і єдиної в цьому році зміни в дитячому таборі оздоровлення та відпочинку «Дружба».
Директор табору Володимир Гордюк привітав та побажав малечі веселого та активного відпочинку. До привітань приєдналася і секретар міської ради Наталія Самойлова.
Вже традиційно відкриття відбулося з підняття державного прапора України та виконання гімну. Далі – представлення загонів табору, рапорт та обіцянки вихователів зробити цей відпочинок по-справжньому незабутнім та цікавим.
Цього року в «Дружбі» оздоровлюється 141 дитина. Повна вартість путівки – 4617,85 грн (лише одна дитина відпочиватиме за нею). Частину витрат на оздоровлення виділили з міського бюджету, зокрема 3717,85, решту – 900 гривень доплачують батьки. Відпочиватимуть діти 21 день.
У таборі п’ятиразове харчування (його вартість становить 99 грн у день). Воно збалансоване та корисне. Щодня у раціоні дітей є свіжі овочі та фрукти, йогурти, соки тощо.
Окрім старших вихователів, з малечею щодня займається інструктор з фізичної підготовки. На території табору цілодобово працює медпункт.
Щодня на дітей чекають різноманітні культурно-масові та спортивні ігри, конкурси, квести. Плануються численні зустрічі, екскурсії та багато цікавих заходів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Директор табору Володимир Гордюк привітав та побажав малечі веселого та активного відпочинку. До привітань приєдналася і секретар міської ради Наталія Самойлова.
Вже традиційно відкриття відбулося з підняття державного прапора України та виконання гімну. Далі – представлення загонів табору, рапорт та обіцянки вихователів зробити цей відпочинок по-справжньому незабутнім та цікавим.
Цього року в «Дружбі» оздоровлюється 141 дитина. Повна вартість путівки – 4617,85 грн (лише одна дитина відпочиватиме за нею). Частину витрат на оздоровлення виділили з міського бюджету, зокрема 3717,85, решту – 900 гривень доплачують батьки. Відпочиватимуть діти 21 день.
У таборі п’ятиразове харчування (його вартість становить 99 грн у день). Воно збалансоване та корисне. Щодня у раціоні дітей є свіжі овочі та фрукти, йогурти, соки тощо.
Окрім старших вихователів, з малечею щодня займається інструктор з фізичної підготовки. На території табору цілодобово працює медпункт.
Щодня на дітей чекають різноманітні культурно-масові та спортивні ігри, конкурси, квести. Плануються численні зустрічі, екскурсії та багато цікавих заходів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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