среда, 26 июня 2019 г.

«Дружба» приймає відпочивальників

Двадцять першого червня відбулося урочисте відкриття першої і єдиної в цьому році зміни в дитячому таборі оздоровлення та відпочинку «Дружба».



Директор табору Володимир Гордюк привітав та побажав малечі веселого та активного відпочинку. До привітань приєдналася і секретар міської ради Наталія Самойлова.
Вже традиційно відкриття відбулося з підняття державного прапора України та виконання гімну. Далі – представлення загонів табору, рапорт та обіцянки вихователів зробити цей відпочинок по-справжньому незабутнім та цікавим.
Цього року в «Дружбі» оздоровлюється 141 дитина. Повна вартість путівки – 4617,85 грн (лише одна дитина відпочиватиме за нею). Частину витрат на оздоровлення виділили з міського бюджету, зокрема 3717,85, решту – 900 гривень доплачують батьки. Відпочиватимуть діти 21 день.
У таборі п’ятиразове харчування (його вартість становить 99 грн у день). Воно збалансоване та корисне. Щодня у раціоні дітей є свіжі овочі та фрукти, йогурти, соки тощо.
Окрім старших вихователів,  з малечею щодня займається інструктор з фізичної підготовки. На території табору цілодобово працює медпункт.
Щодня на дітей чекають різноманітні культурно-масові та спортивні ігри, конкурси, квести. Плануються численні зустрічі, екскурсії та багато цікавих заходів.
Тетяна ЛИТВИН
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