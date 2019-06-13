Палала трава, горіла автівка

7 червня о 13 год. 24 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 1 га поблизу с.Л. Слобода, а 8 червня горіла суха трава на площі 1,5 га поблизу с.Є.Рудня.
Причини пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
9 червня о 13 год. 41 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter 312» в м.Сновськ. Причина – порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт. Вогнем знищено внутрішнє оздоблення салону автомобіля. Завдяки оперативним та тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано за 10 хв., не допущено поширення полум’я на транспортні засоби та будівлі.
На гасіння пожеж залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Причини пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
9 червня о 13 год. 41 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter 312» в м.Сновськ. Причина – порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт. Вогнем знищено внутрішнє оздоблення салону автомобіля. Завдяки оперативним та тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано за 10 хв., не допущено поширення полум’я на транспортні засоби та будівлі.
На гасіння пожеж залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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