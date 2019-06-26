Тамара Колотуша виділила для квітів ділянку городу

- Для такої краси, - розказує жінка, - клаптика городу не шкода. – Квіти – моє захоплення та розрада.
Дійсно, жоден сантиметр на ділянці Тамари Василівни не пустує. Яких тільки квітів у неї тут немає! А завдяки ним у повітрі відчувається солодкий, п’янкий аромат. Особливо ввечері, коли розцвітають матіоли. Вийти в таку пору на вулицю, помилуватися красою квітів та подихати свіжим, ароматним повітрям – те, що треба після важкого робочого дня.
Жінка вже багато років працює продавчинею у сільському магазині. Саме тут, маючи вільну від покупців хвилину, вона і почала роздивлятися різноманітні каталоги з квітами та замовляти ті, яких ще не було.
- Всю розсаду, через спеку, я ще навіть не висадила, - каже господиня. Деякі квіточки уже зацвіли і у горщечках. Справа в тому, що їх потрібно дуже багато поливати, бо спека неймовірна і все навколо без води гине.
Вже зовсім скоро жінка збирається на заслужений відпочинок, бо здоров’я уже не дозволяє працювати так, як раніше. Ще недавно тримала велике господарство, обробляла багато городу. Тепер же кількість всього набагато зменшилася. Постійно приїздять допомагати матері й діти – донька Ольга та син Сергій.
Тамара Василівна вже точно знає, що після виходу на пенсію вона продовжить займатися справою, яка робить її щасливою – вирощуватиме квіти.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Дійсно, жоден сантиметр на ділянці Тамари Василівни не пустує. Яких тільки квітів у неї тут немає! А завдяки ним у повітрі відчувається солодкий, п’янкий аромат. Особливо ввечері, коли розцвітають матіоли. Вийти в таку пору на вулицю, помилуватися красою квітів та подихати свіжим, ароматним повітрям – те, що треба після важкого робочого дня.
Жінка вже багато років працює продавчинею у сільському магазині. Саме тут, маючи вільну від покупців хвилину, вона і почала роздивлятися різноманітні каталоги з квітами та замовляти ті, яких ще не було.
- Всю розсаду, через спеку, я ще навіть не висадила, - каже господиня. Деякі квіточки уже зацвіли і у горщечках. Справа в тому, що їх потрібно дуже багато поливати, бо спека неймовірна і все навколо без води гине.
Вже зовсім скоро жінка збирається на заслужений відпочинок, бо здоров’я уже не дозволяє працювати так, як раніше. Ще недавно тримала велике господарство, обробляла багато городу. Тепер же кількість всього набагато зменшилася. Постійно приїздять допомагати матері й діти – донька Ольга та син Сергій.
Тамара Василівна вже точно знає, що після виходу на пенсію вона продовжить займатися справою, яка робить її щасливою – вирощуватиме квіти.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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