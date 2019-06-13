До відома виборців – зміни в законодавстві!

Відтепер вимогу стосовно додавання до заяви про тимчасову зміну місця голосування документів (копії документів), які підтверджують необхідність такої зміни, скасовано. Зміни внесено ЦВК 29 травня 2019 р. постановою №910 до постанови Комісії від 13 вересня 2012 р. №893 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси».
Мотивація тимчасової зміни місця голосування зазначається лише у заяві виборця. Для тимчасової зміни місця голосування виборець може звернутися із відповідною заявою до органу ведення Держреєстру виборців за вказаним у цій заяві місцем перебування виборця.
Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату Сновської райдержадміністрації заяви прийматимуться до 15 липня 2019 р. включно у приміщенні РДА за адресою: м.Сновськ, вул.Незалежності, 19, каб. 14 (перший поверх). Т. 2-15-37.
Відділ працює з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 17-00 год., обідня перерва з 13-00 до 14-00 год. (під час виборчого процесу у червні-липні відділ буде працювати також щосуботи та щонеділі з 9-00 до 13-00 год.).
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату РДА
Мотивація тимчасової зміни місця голосування зазначається лише у заяві виборця. Для тимчасової зміни місця голосування виборець може звернутися із відповідною заявою до органу ведення Держреєстру виборців за вказаним у цій заяві місцем перебування виборця.
Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату Сновської райдержадміністрації заяви прийматимуться до 15 липня 2019 р. включно у приміщенні РДА за адресою: м.Сновськ, вул.Незалежності, 19, каб. 14 (перший поверх). Т. 2-15-37.
Відділ працює з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 17-00 год., обідня перерва з 13-00 до 14-00 год. (під час виборчого процесу у червні-липні відділ буде працювати також щосуботи та щонеділі з 9-00 до 13-00 год.).
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату РДА
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