10% смертельних випадків на виробництві трапились з працівниками у стані алкогольного сп’яніння

Упродовж І півріччя 2019 року Фондом соціального страхування України було зареєстровано 2 335 потерпілих від нещасних випадків на виробництві, з них 56 осіб, або 2,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Кількість смертельних випадків загалом сягла 189 осіб, з яких 19, або понад 10% знаходились у стані алкогольного сп’яніння.
«Працівникам у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння заборонено перебувати на виробничих об’єктах. Такі працівники мають бути відсторонені від виконання робіт відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору. На жаль, не завжди сп’яніння є помітним, наприклад, під впливом малих доз алкоголю може не бути явних зовнішніх ознак, однак у людини вже зменшується швидкість рухових реакцій, знижується працездатність, прискорюється стомлюваність. Робота в такому стані є частою причиною травм, зокрема, саме серед працівників у стані сп’яніння спостерігається високий рівень смертельного травматизму», – говорить начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду Сергій Таровик.
Зазначимо, у разі нещасного випадку на виробництві заклад охорони здоров’я повинен провес ти необхідні дослідження для визначення наявності в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) і визначити ступінь його сп’яніння.
Відповідний висновок чи витяг з протоколу (з окремим позначенням у разі відмови потерпілого визначити ступінь сп’яніння), довідку із зазначенням діагнозу та його коду згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я і висновок про ступінь тяжкості травми згідно з Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим МОЗ, заклад охорони здоров’я безоплатно надає протягом однієї доби з моменту одержання запиту від роботодавця та/або голови комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння).
Окремо зазначимо, що загальні захворювання або невиробничі травми, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням є підставою для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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