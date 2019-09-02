Кількість лікарняних знизилась на 4,3% за підсумками 7 місяців

За оперативними даними упродовж січня–липня 2019 року Фондом соціального страхування України було прийнято на оплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності майже 2,4 млн лікарняних листків на загальну суму 5,8 млрд гривень. Загальна кількість листків непрацездатності знизилась на 4,3% порівняно з тим же періодом минулого року, кількість днів тимчасової непрацездатності зменшилась на 4,1%.
Про це на селекторній нараді розповів в.о. директора виконавчої дирекції Фонду Сергій Нестеров, у заході взяли участь начальник управління організаційної роботи виконавчої дирекції Фонду Василь Ніконенко та керівники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях і місті Києві.
За словами Сергія Нестерова, динаміка зменшення днів тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті за кошти Фонду, серед іншого, є результатом діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду з упередження нецільових витрат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Крім того, було впроваджено ризикоорієнтовані підходи при плануванні та здійсненні перевірок страхувальників.
С.Нестеров також зупинився на операційних питаннях роботи Фонду, стані надання матеріального забезпечення та фінансових показниках.
Щодо організації фінальних змагань VII Всеукраїнської спартакіади «Сила духу», яку Фонд соціального страхування України проводить серед потерпілих на виробництві, поінформував начальник управління організаційної роботи виконавчої дирекції Фонду Василь Ніконенко. За його словами, цього року у змаганні візьмуть участь близько 300 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та профзахворювань з усіх регіонів країни. Захід відбудеться 18–20 вересня в м. Ужгород.
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