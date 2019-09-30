І вдома, і на роботі – все встигає!

Цілком імовірно, що у нашого бригадира листонош Юрія Рущака роботи вистачає не тільки на пошті, а й вдома.
Адже осінь не обділила цю прекрасну людину своїми щедротами, подарувавши ще й таку маленьку радість, як гарний врожай капусти, буряків, моркви, картоплі. Різними видами транспорту перевозить він вирощене у свій домашній погріб, не нехтуючи і двоколісним другом – велосипедом. – Понавішую і на руль, і на раму, і на багажник кошиків, мішків, сіток з овочами – і мерщій додому, - каже. – Це ж і швидко, і зручно!
А загалом у Юрія Євгенійовича все ладиться і виходить добре, бо він – напрочуд світла й позитивна особистість. Щиро вболіває за роботу і вчасну доставку періодичних видань, вдома – справжня надія і опора сім`ї, а поміж односельців-земляків – надійний товариш. Свій, рідний.
Зустрівшись з нами обабіч малощимельської дороги, трохи ніяковів і стверджував, що нічого особливого не робить і в газеті про нього писати не варто.
Не послухала я його, бо твердо переконана: якраз треба! Про нього, інших прекрасних українців, що знаходять гідне місце в житті і вміють посміхатися труднощам.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Адже осінь не обділила цю прекрасну людину своїми щедротами, подарувавши ще й таку маленьку радість, як гарний врожай капусти, буряків, моркви, картоплі. Різними видами транспорту перевозить він вирощене у свій домашній погріб, не нехтуючи і двоколісним другом – велосипедом. – Понавішую і на руль, і на раму, і на багажник кошиків, мішків, сіток з овочами – і мерщій додому, - каже. – Це ж і швидко, і зручно!
А загалом у Юрія Євгенійовича все ладиться і виходить добре, бо він – напрочуд світла й позитивна особистість. Щиро вболіває за роботу і вчасну доставку періодичних видань, вдома – справжня надія і опора сім`ї, а поміж односельців-земляків – надійний товариш. Свій, рідний.
Зустрівшись з нами обабіч малощимельської дороги, трохи ніяковів і стверджував, що нічого особливого не робить і в газеті про нього писати не варто.
Не послухала я його, бо твердо переконана: якраз треба! Про нього, інших прекрасних українців, що знаходять гідне місце в житті і вміють посміхатися труднощам.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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