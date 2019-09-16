Сновська громада долучилася до Всеукраїнського тижня з протидії БУЛІНГУ

18 грудня 2018 року було прийнято Закон України №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (далі – Закон), яким закріплено поняття булінгу та встановлено адміністративну відповідальність за його вчинення. Підставою для прийняття Закону стала поширеність випадків булінгу серед школярів. За даними дослідження UNICEF в Україні у 2017 році, 67% дітей стикалися з булінгом в тих чи інших проявах.
05 лютого 2019 року було винесено перше судове рішення за фактом цькування у школі. Станом на 9 вересня 2019 року судами було розглянуто 197 справ про булінг. Із загальної кількості розглянутих справ у 93 справах було винесено рішення про накладення стягнення, 47 справ відправлено на доопрацювання до органів поліції, а ще 43 – закрито у зв’язку з відсутністю складу правопорушення або спливом строку притягнення до відповідальності.
Минулого року Міністерством юстиції України було проведено перший Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу. Це був масштабний комплекс заходів, направлених на одночасну та усесторонню роботу з протидії булінгу в закладах освіти.
Враховуючи минулорічні результати заходу, з 16 по 20 вересня 2019 року Міністерством юстиції України разом з партнерами знов буде проведено Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу. Під час заходу по всій Україні відбудуться правопросвітницькі заходи, спрямовані на інформування учасників освітнього процесу про запровадження адміністративної відповідальності за вчинення булінгу та формування нетерпимості до цього явища.
Сновським бюро правової допомоги спільно з партнерами протягом тижня відбудуться правопросвітні заходи в навчальних закладах району. Контактна особа: Литвиненко Ірина Сергіївна, начальник відділу «Сновське бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48, Менський місцевий центр з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Титаренка С., 6а, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
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