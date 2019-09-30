У ТОВ «Чернігівське Полісся» просо цього року вродило добре

ТОВ «Чернігівське Полісся» - відносно молоде товариство, засноване два роки тому. Його директор вже знаний та шанований серед аграріїв господарник, авторитетний Володимир Жолобецький орендує 520 га єлінських земель, з яких обробляється поки що 400 гектарів.
Цього року підприємство займалося посівом сої, вівса, соняшника та проса.
– Соя та овес через посушливе та спекотне літо вродили не дуже,- розповідає Володимир Жолобецький. - До збору соняшника ми поки що не приступали, але помітно, що його врожайність буде посередньою. А от просо, яке ми посіяли вперше, вродило дуже добре. Саме воно стало нашою основною культурою, якою засіяно 150 га, з одного гектару в середньому збираємо 26 центнерів. Вже до кінця цього тижня його збір має бути завершеним і тоді переходитимемо до соняшника. До речі, саме на просо ми робитимемо ставку і в наступному році. Після збору врожаю на полі залишається чимало соломи, яку люди абсолютно безкоштовно можуть забирати собі.
Перший урожай проса у ТОВ.
Землі, які орендує ТОВ, хоч і призначені для сільськогосподарських робіт, та особливою родючістю не вражають. Саме тому, за словами Володимира Івановича, головною задачею підприємства є вивчення земель та культур, які ростуть на піщаних ґрунтах. Це необхідно, щоб розуміти, на які культури зосереджувати увагу на наступні роки.
У найближчих планах Володимира Жолобецького – будівництво складської бази та офісу у Єліному. Будівництво вже активно розпочалося і у планах перехід до нового офісу має відбутися вже через декілька місяців.
Василь Дрозд та Владислав Шматок на будівництві нового складського приміщення.
До того ж планується подальше освоєння нових земель та їх ретельне дослідження.
Команда ТОВ «Чернігівське Полісся» - висококваліфіковані спеціалісти та фахівці своєї справи. Вони роблять все для того, аби рідні землі не заростали чагарниками та бур’янами, а з кожним роком ставали все родючішими та придатними для обробітку.
Тетяна ЛИТВИН
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