Найчастіше травми на виробництві отримують чоловіки віком 50–59 років

За аналітичними даними Фонду соціального страхування України на підприємствах за підсумками першого півріччя 2019 року травмувались 1 666 чоловіків та 669 жінок, що становить 71,4% та 28,6% відповідно.
Крім того, найвищий рівень виробничого травматизму зафіксовано серед працівників віком від 50 до 59 років – 616 осіб або 26,4% від загальної кількості травмованих у І півріччі.
Зазначимо, для всіх потерпілих Фонд здійснює компенсацію втраченого за період тимчасової непрацездатності заробітку, фінансує лікування в закладах охорони здоров’я та, у разі встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, фінансує щомісячні страхові виплати і одноразові допомоги, медичні та соціальні послуги.
Серед причин виробничих нещасних випадків переважають організаційні – вони складають 65,2% від усіх зафіксованих. Зокрема, йдеться про невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, порушення правил безпеки руху, технологічного процесу тощо. Через психофізичні причини сталось 22,3% нещасних випадків, через технічні – 12,5%.
З метою запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, страховими експертами з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду у І півріччі 2019 року було здійснено 3013 перевірок щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці на підприємствах.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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