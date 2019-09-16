ФОНД ПРОФІНАНСУВАВ ЛІКАРНЯНІ ДЛЯ 1,6 МЛН ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

За оперативними даними семи місяців 2019 року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності для майже 1,6 млн застрахованих осіб. Загалом допомогу по тимчасовій втраті працездатності було призначено та надано на підставі 2,4 млн лікарняних листків.
Сума коштів, направлена на зазначену статтю видатків, у січні–липні склала 5,8 млрд гривень, що на 23% більше, ніж за той же період минулого року.
Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності зріс на 28,2% та склав 271,34 грн.
Нагадаємо, розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від тривалості страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).
Право на матеріальне забезпечення від Фонду соціального страхування України мають усі застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Прес-служба Фонду соціального страхування України
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