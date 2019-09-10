ДОПОМОГУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ ОТРИМАЛИ 190 ТИС ОСІБ

За оперативними підсумками січня–липня 2019 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності по догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі, за хворими дітьми до 14 років було профінансовано для майже 190 тис. застрахованих осіб за 270 тис. листками непрацездатності. Сума коштів, направлена на цю статтю видатків, склала 508,1 млн гривень.
Зазначена допомога фінансується Фондом, починаючи з першого дня здійснення догляду за хворим членом сім’ї, її розмір обчислюється на загальних підставах і складає від 50% середньої заробітної плати застрахованої особи (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років).
Право на отримання компенсації втраченого заробітку на підставі лікарняних листків по догляду за хворим членом родини за рахунок коштів Фонду мають усі застраховані особи.
Надання допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування– за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, - не більш ніж за сім календарних днів.
Прес-служба Фонду соціального страхування України
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