На забезпечення ліками потерпілих на виробництві Фонд направив 61,7 млн гривень

Понад 14,4 тис. потерпілих на виробництві було забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення за кошти Фонду соціального страхування України у І півріччі 2019 року. Загалом на ці цілі Фонд направив 61,7 млн гривень.
Право на отримання лікарських засобів за рахунок коштів Фонду має кожен потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Зазначена соціальна програма забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення доступна потерпілим на виробництві в усіх регіонах України. Участь у програмі беруть декілька тисяч аптечних закладів, яким Фонд відшкодовує вартість відпущених препаратів. Також потерпілі на виробництві можуть придбати необхідні ліки та медвироби у будь-якому аптечному закладі, їх вартість компенсується Фондом на підставі розрахункових документів.
Фондом соціального страхування України фінансується повна вартість препаратів та виробів медичного призначення, потреба в яких визначена МСЕК та лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я. Забезпечення відбувається в повному обсязі відповідно до потреби впродовж усього періоду до відновлення здоров’я.
Нагадаємо, крім фінансування медико-соціальних послуг, у разі настання страхового випадку ФССУ здійснює такі виплати:
1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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