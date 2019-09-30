До землі – з любов’ю

Про Вадима Сорокіна насамперед хочеться сказати як про людину слова і діла, сумлінного сільгоспвиробника, котрий вміє ефективно використовувати землю й у жодному разі не підводити людей. Тих, які трудяться у псп «Прогрес» й ТОВ «Заріччя-Агро», тих, хто проживає у Іванівці, Тур’ї, Хотуничах, виконує свої обов’язки у прекрасно обладнаному офісі, що красується на території колишнього ЩЕМЗ.
Свого часу Вадим Васильович закінчив престижний Донецький політех, спробував себе на Херсонщині, звідки родом, а із січня 2013 року облюбував наше Полісся. Ініціативний, комунікабельний, людяний – він обома руками за впровадження інтенсивних технологій, за інновації задля підвищення родючості грунтів, й, зрештою, за те, щоб земля дійсно була нашою годувальницею, а люди на ній – хазяями!
Має власну позицію щодо моделі ринку землі і вважає, що її повинні отримувати ті господарі, що вміють і хочуть працювати, знають площі, їх потенціал, розробляють і удосконалюють комплексний обробіток. Вважає, що так повинно бути у перспективі. І не лише на полях, а й у різних секторах і сегментах народного господарства України, його рідної країни, яку мріє побачити заможною і щасливою. Зустріла його неподалік великої соняшникової плантації, де гуркотіли комбайни, автівки, збирався свіжий врожай… Врожай добра і надії.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Свого часу Вадим Васильович закінчив престижний Донецький політех, спробував себе на Херсонщині, звідки родом, а із січня 2013 року облюбував наше Полісся. Ініціативний, комунікабельний, людяний – він обома руками за впровадження інтенсивних технологій, за інновації задля підвищення родючості грунтів, й, зрештою, за те, щоб земля дійсно була нашою годувальницею, а люди на ній – хазяями!
Має власну позицію щодо моделі ринку землі і вважає, що її повинні отримувати ті господарі, що вміють і хочуть працювати, знають площі, їх потенціал, розробляють і удосконалюють комплексний обробіток. Вважає, що так повинно бути у перспективі. І не лише на полях, а й у різних секторах і сегментах народного господарства України, його рідної країни, яку мріє побачити заможною і щасливою. Зустріла його неподалік великої соняшникової плантації, де гуркотіли комбайни, автівки, збирався свіжий врожай… Врожай добра і надії.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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