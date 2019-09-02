У Фонді обговорили результати роботи проведення перевірок і забезпечення надходжень страхових коштів у І півріччі

Селекторна нарада щодо підсумків роботи по забезпеченню надходжень страхових коштів у першому півріччі 2019 року пройшла у Фонді соціального страхування України. Захід відбувся під головуванням начальниці управління по роботі зі страхувальниками виконавчої дирекції Фонду Наталії Зеленської, участь у нараді взяли керівники і фахівці профільних відділів виконавчої дирекції Фонду, робочих органів в областях та місті Києві.
Учасники заходу проаналізували діяльність робочих органів виконавчої дирекції Фонду щодо проведених перевірок страхувальників і застосування фінансових санкцій за їх результатами.
Зазначимо, з метою мінімізації та упередження порушень, у 2018 році рішенням правління Фонду була запроваджена система попереднього контролю правильності нарахування виплат. Відповідно до неї, робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють попередній контроль правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надають рекомендації страхувальнику щодо усунення недоліків ще до фінансування виплат. Це дозволяє уникнути частини штрафів, які раніше могли накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів ФССУ під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.
Наталія Зеленська поінформувала присутніх щодо динаміки надходжень страхових коштів до Фонду у розрізі управлінь в областях і місті Києві, а також надала рекомендації щодо збільшення ефективності взаємодії зі страхувальниками. Проаналізувала включення страхувальників до планів-графіків проведення планових перевірок на ІІІ квартал цього року.
Нагадаємо, проведення планових перевірок страхувальників здійснюється Фондом на підставі ризикоорієнтованих підходів.
Актуальні питання та практичні рекомендації щодо ведення технологічного обліку страхувальників надала начальниця відділу технологічного обліку страхувальників управління по роботі зі страхувальниками виконавчої дирекції Фонду Вікторія Захаренкова.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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