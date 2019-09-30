Берегиня одразу усіх вогнищ. І домашнього, і виробничого!

Краса повинна проявлятися у всьому. Не тільки у вмілому господарюванні на рідній землі, чіткому керівництві трудовим колективом псп ім. Ватутіна, директором якого є Алла Лобур, а й в естетичному вихованні молодшого покоління, для якого потрібно бути не лише наставником, а й порадником, другом.
Все до снаги цій молодій жінці, котра більше десяти років керує танцювальним гуртком при Новоборовицькій ЗОШ. І всі у захваті від її наполегливості, завзятості, оптимізму та вмінні бачити красу. А сама вона зізнається, що щасливі дитячі обличчя – найкраща нагорода за свої старання.
Зазвичай, виступи колективу приурочені до певних тематичних свят. Під впевненим керівництвом Алли Миколаївни юні танцюристи яскраво доповнюють кожен захід та зривають шквал оплесків.
- Найчастіше цим видом мистецтва займаються більше дівчата,- зізнається керівниця. Кількість дітей може варіюватися в залежності від класу, а саме заняття триває в середньому 2 години.
Танець допомагає дітям набути, а потім розвивати акторські здібності та творчу індивідуальність у виконанні того чи іншого номера. Від ніжного вальсу до запальної «Циганочки» - усе вдається на «ура» талановитим учасникам колективу.
Шанує пані Алла красу й вдома. Це неможливо не помітити, завітавши до її гостинної оселі. У розмаїтому квітнику можна зустріти не тільки характерні рослини для нашої місцевості, а й екзотичного гостя – мандарин. Теплолюбивий фрукт наповнює дім чудовим ароматом і навіть плодоносить.
Берегиня домашнього вогнища. Про її, керівника, героїню нашої сьогоднішньої статті, чарівну, залюблену у працю і життя Аллу Лобур і є цей влучний вислів.
Катерина Запорожець
Фото автора та з архіву героїні
Все до снаги цій молодій жінці, котра більше десяти років керує танцювальним гуртком при Новоборовицькій ЗОШ. І всі у захваті від її наполегливості, завзятості, оптимізму та вмінні бачити красу. А сама вона зізнається, що щасливі дитячі обличчя – найкраща нагорода за свої старання.
Зазвичай, виступи колективу приурочені до певних тематичних свят. Під впевненим керівництвом Алли Миколаївни юні танцюристи яскраво доповнюють кожен захід та зривають шквал оплесків.
- Найчастіше цим видом мистецтва займаються більше дівчата,- зізнається керівниця. Кількість дітей може варіюватися в залежності від класу, а саме заняття триває в середньому 2 години.
Танець допомагає дітям набути, а потім розвивати акторські здібності та творчу індивідуальність у виконанні того чи іншого номера. Від ніжного вальсу до запальної «Циганочки» - усе вдається на «ура» талановитим учасникам колективу.
Шанує пані Алла красу й вдома. Це неможливо не помітити, завітавши до її гостинної оселі. У розмаїтому квітнику можна зустріти не тільки характерні рослини для нашої місцевості, а й екзотичного гостя – мандарин. Теплолюбивий фрукт наповнює дім чудовим ароматом і навіть плодоносить.
Берегиня домашнього вогнища. Про її, керівника, героїню нашої сьогоднішньої статті, чарівну, залюблену у працю і життя Аллу Лобур і є цей влучний вислів.
Катерина Запорожець
Фото автора та з архіву героїні
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