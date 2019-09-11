Розмова про гроші у Національному Банку України

Пройти повз цю вишукану величну архітектурну будівлі рожевого кольору у Києві і не зупинитися - просто неможливо. Вона одразу кидається в очі своєю оригінальністю і величністю. Це Національний Банк України. Саме тут знають про всі фінансові операції нашої держави, які у гривнях, так і у валюті.
Нам пощастило поспілкуватися з директор департаменту монетарноїполітики та економічногоаналізу НБУ Сергєм Ніколайчуком та його колегами у Нацбанку одразу після парламентських виборів. До речі, середній вік працівників установи – 38 років. Зустріч за столом проходила у перс-центрі, який розташований у дворі НБУ. Цікаво, що це не сучасний офіс зі скла, нашпигований відеотехнікою і кмерами, а така собі українська етнохатинка, що дуже вразило журналістів. У середині – дерев’яні лави та масивний стіл, рушники, глиняний посуд, ткані доріжки. Ідея обладнати таке місця ля спілкування - Арсенія Яценюка, коли він працював в НБУ.
Перше запитання від журналістів було про курс гривні. Чи буде він зростати, як його понижують?
- З 2015 року обміний курс плаваючий. Завдання Нацбанку іде управління інфляційними процесами в країні. Підвищення цін на газ, електроенергію, алкоголь, тютюн впливає на ріст інфляції в країні. Наразі вона складає 9%, планується фіксувати її на рівні 5 %. Щоб ви розуміли, режим обміну валюти гнучкий, ніхто його не стримує і не регулює штучно. За законодавством НБУ встановлює офіційний курс гривні, але насправді він його просто обчислює і оголошує, - зазначив Сергій Ніколайчук.
Курс валюти залежить у першу чергу від попиту і пропозиції на зовнішньому ринку – від об’єму експорту та імпорту товарів, а також від позики валюти для країни. Щоб не було дисбалансу, необхідно дбати про створення резерву валютного фонду. До речі, 7 лютого вступив у силу Закон України «Про валюту», яким знято близько 30 обмежень. Тепер наприклад, можна купити валюту он-лайн.
- Чому ж досі є нелегальні пункти обміну?
- Поки є попит – є і пропозиція. Ми не розуміємо, чому купують долари чи євро в підворітті, коли можна спокійно це зробити в банку. Якщо вам відомі таки випадки – повідомляйте на «гарячу» лінію. А взагалі – це вже робота правоохоронців, а не банкірів. На сайті НБУ є інформація про незаконний обіг валюти.
- Чи вплине на курс валюти обрання нового парламенту та уряду?
- Поки що це впливає позитивно. Збільшилася довіра нерезидентів (громадян інших країн) і вони тепер вони купують за валюту в Україні товари. Це вигідно банку. Вигідно країні.
- Який нині відсоток готівкових і безготівкових торгових операцій?
- За даними 2018 року населення розраховувалося за допомогою карток у 45%, а в решті випадків використовувало готівку.
- Коли в Україні будуть дешеві грошові кредити?
- Коли населення принесе на депозити свої кошти, тоді здешевляться і ставки за кредитами. Причому зараз населення майже 40% грошей зберігає у валюті. А от процентні ставки за валютний депозит значно нижчі, ніж за гривневий. У планах фінансової стабільності банку – підняти відсоток по валюті до 20%.
- Чи легалізована криптовалюта, зокрема,біткоїн?
- На даний час це не є валюта, скоріше її можна прирівняти до цінних паперів. Для легалізації криптовалюти вже підготовлений законопроект.
- Чому на 1000 гривневій купюрі зобразили саме Вернадського?
- Є вже князі, гетьмани, президент, письменники. А Володимир Вернадський - перший науковець України, тому вирішили обрати саме його портерт.
- А навіщо вводять 1000 гривень? Чи не можна знижувати інфляцію і знижувати ціни, а не друкувати гроші все вищим номіналом?
- Для полегшення розрахунків. З 25 жовтня 2019 року Нацбанку введе в обіг паперову 1000 гривень. Може це дивно, але коли ціни знижуються - це дуже погано для економіки. Фінансова стабільність, щоб ви розуміли, це не падіння цін, а саме інфляція, яка не перевищує 2% на рік. Купюру номіналом 500 гривень ввели аж у 2006 році. Наразі виникла необхідність ввести тисяче гривневу. З 1 жовтня монети 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу, як раніше зробили з монетами 1 та 2 копійки.
Логічним завершенням розмови стала екскурсія в музей грошей, який розміщений у самому Нацбанку. Будете в Києві – не пошкодуйте час і відвідайте музей. Тут зберігаються перші стародавні монети, які знайшли на території нинішньої України, а також представлені гроші майже всіх країн світу. Є цікаві ювілейні монети, випущені в Україні та найбільша за діаметром монета (фото). Згадайте лише скільки разів за останні сто років змінювалися наші гроші - від карбованців, рублів до купонів та гривень. І сам дизайн гривні, яку ввели у 1996 році за часів головування в Нацбанку Віктора Ющенка, змінювався не раз. У музеї покажуть як перевірити фальшиві паперові гроші від справжніх, розкажуть різні цікаві історії, покажуть брикет з утилізованих купюр... Словом – побувати варто.
ДО ВІДОМА. Національний банк — є незалежним інститутом, що здійснює державний нагляд у банківській сфері, а також відповідає за монетарну політику (інфляцію та стабільність гривні). Головою Нацбанку 15 березня 2019 року призначено Якова Смолія. Він залишається на посаді і після обрання Президентом України Володимира Зеленського.
Лариса МАРТИНЕНКО
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Зустріч для журналістів з представниками Національного Банку України організував Український кризовий медіа центр у рамках спільного проекту з Естонським центром східного партнерства.
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