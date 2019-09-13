Фонд направив 5,5 млрд грн на фінансування щомісячних допомог потерпілим на виробництві

Упродовж січня–серпня Фонд соціального страхування України щомісяця фінансував надання страхових виплат для понад 205 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх родин. За оперативними даними загальна сума коштів, направлена на ці цілі, склала майже 5,5 млрд гривень, що на 10,1% або 502 млн гривень більше, ніж за той же період минулого року.
Середній розмір щомісячної страхової виплати порівняно з 8 місяцями 2018 року збільшився на 9,3% та склав 3 350,58 грн. Збільшення сум виплат пов’язано, зокрема, із проведенням з 01.03.2019 перерахунку, відповідно до якого щомісячні страхові виплати потерпілим і членам їх сімей зросли на 5%.
Щомісячна страхова виплата встановлюється потерпілому у разі часткової або повної втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Допомога компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до ступеня втрати працездатності. Також зазначена допомога призначається особам, які мають на це право, у разі смерті потерпілого.
Загалом у разі настання страхового випадку ФССУ здійснює такі виплати:
1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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