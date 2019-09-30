Маленька країна дитинства

У кожному містечку країни є місце, де завжди гамірно, весело, де завжди лунає щирий дитячий сміх, а подвір’я виграває всіма можливими барвами та кольорами. Звісно ж, це – дитячий садочок.
У Сновську одним із найкращих дошкільних закладів є садочок №1. Саме сюди щоранку поспішають дітлахи, аби знову зустрітися зі своїми друзями, найкращими вихователями та нянечками.
З початку вересня очолювати даний заклад почала Тетяна Булденко, яка починала свій професійний шлях саме з цього дитячого садочка. У неї, творчої та сповненої нових задумів, ми поцікавилися щодо перших планів та кроків.
– Тетяно Андріївно, розкажіть, що заплановано для закладу в найближчий час?
– Дуже хочеться, щоб дітки знаходилися в комфортних умовах, тому найперше – ми плануємо замінити двері для запасних виходів у приміщеннях з метою збереження тепла. Також маємо виконати капітальний ремонт музичної зали, де у нас проходять не тільки заняття музикою та фізкультурою, а й усі заходи та свята. Хочеться відремонтувати вбиральні, замінити твердий та м’який дитячий інвентар на більш новий та сучасний. Загалом, планів досить багато, але для їх здійснення треба і багато часу, і коштів.
– З якого віку дітей приймають у садок?
– За бажанням батьків, але найчастіше з двох років. Для таких малят у нас окрема ясельна група, у якій зараз 20 дітей.
– А яка загальна кількість дошкільнят?
– 167 дітей. Це вісім груп, окремою є логопедична, в якій займається 22 дитини. Зараз, коли на вулиці стало дещо холодніше, щодня відвідують заклад близько ста дітей.
– Чи почнеться, у зв’язку з похолоданням, опалювальний сезон у садку раніше?
– У тих корпусах, які опалюються нашою котельнею, сезон вже розпочався. Решта корпусів чекають опалювального сезону, бо залежать від котельні ЗОШ №2. Щоправда, в таких групових кімнатах встановлено колорифери, аби дітям не було холодно. Тому в кожній кімнаті температура досить комфортна.
– Як харчуються дошкільнята?
– Вартість харчування в день становить 25 гривень. Воно збалансоване та корисне. Батьки щороку по можливості ініціюють допомогу овочами. Це дає змогу зробити харчування якіснішим і тим самим дещо здешевити його. Проте, здавати продукти – не обов’язково.
– Що можете сказати про колектив дитсадка?
– Він досить великий – це 21 чоловік педагогічного та 23 обслуговуючого персоналу. Всі вони – справжні професіонали своєї справи, які на відмінно виконують свої обов’язки.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
У Сновську одним із найкращих дошкільних закладів є садочок №1. Саме сюди щоранку поспішають дітлахи, аби знову зустрітися зі своїми друзями, найкращими вихователями та нянечками.
З початку вересня очолювати даний заклад почала Тетяна Булденко, яка починала свій професійний шлях саме з цього дитячого садочка. У неї, творчої та сповненої нових задумів, ми поцікавилися щодо перших планів та кроків.
– Тетяно Андріївно, розкажіть, що заплановано для закладу в найближчий час?
– Дуже хочеться, щоб дітки знаходилися в комфортних умовах, тому найперше – ми плануємо замінити двері для запасних виходів у приміщеннях з метою збереження тепла. Також маємо виконати капітальний ремонт музичної зали, де у нас проходять не тільки заняття музикою та фізкультурою, а й усі заходи та свята. Хочеться відремонтувати вбиральні, замінити твердий та м’який дитячий інвентар на більш новий та сучасний. Загалом, планів досить багато, але для їх здійснення треба і багато часу, і коштів.
– З якого віку дітей приймають у садок?
– За бажанням батьків, але найчастіше з двох років. Для таких малят у нас окрема ясельна група, у якій зараз 20 дітей.
– А яка загальна кількість дошкільнят?
– 167 дітей. Це вісім груп, окремою є логопедична, в якій займається 22 дитини. Зараз, коли на вулиці стало дещо холодніше, щодня відвідують заклад близько ста дітей.
– Чи почнеться, у зв’язку з похолоданням, опалювальний сезон у садку раніше?
– У тих корпусах, які опалюються нашою котельнею, сезон вже розпочався. Решта корпусів чекають опалювального сезону, бо залежать від котельні ЗОШ №2. Щоправда, в таких групових кімнатах встановлено колорифери, аби дітям не було холодно. Тому в кожній кімнаті температура досить комфортна.
– Як харчуються дошкільнята?
– Вартість харчування в день становить 25 гривень. Воно збалансоване та корисне. Батьки щороку по можливості ініціюють допомогу овочами. Це дає змогу зробити харчування якіснішим і тим самим дещо здешевити його. Проте, здавати продукти – не обов’язково.
– Що можете сказати про колектив дитсадка?
– Він досить великий – це 21 чоловік педагогічного та 23 обслуговуючого персоналу. Всі вони – справжні професіонали своєї справи, які на відмінно виконують свої обов’язки.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
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