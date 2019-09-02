Фонд забезпечив медичним і постійним стороннім доглядом та побутовим обслуговуванням 5,7 тисяч потерпілих на виробництві

За підсумками І півріччя 2019 року Фонд соціального страхування України здійснив фінансування виплат для 5 731 потерпілого на виробництві для забезпечення їх спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом або побутовим обслуговуванням.
Так, виплати на спеціальний медичний догляд отримали 681 особа з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – 2 257 осіб, на побутове обслуговування – 2 793 особи, серед яких, відповідно, 142, 274 та 286 – внутрішньо переміщених осіб.
Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від виду догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць):
· від розміру встановленої на день виплати мінімальної заробітної плати – на спеціальний медичний догляд;
· половини розміру мінімальної заробітної плати – на постійний сторонній догляд;
· чверті розміру мінімальної заробітної плати – на побутове обслуговування.
Також упродовж 6 місяців 2019 року Фондом здійснювалось фінансування витрат на додаткове харчування 109 потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, у тому числі для 18 внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, облік потерпілих, які мають право на забезпечення спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом та побутовим обслуговуванням, ведуть робочі органи виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням справ про страхові виплати потерпілих. Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяву про забезпечення необхідними видами догляду.
До заяви додаються копії висновку МСЕК про потребу у забезпеченні необхідними видами догляду та індивідуальної програми реабілітації (у разі відсутності зазначених документів у справі), завірені працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі пред’явлених потерпілим оригіналів цих документів.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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