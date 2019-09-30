Чим живе НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст.» сьогодні

Напередодні Дня працівників дошкілля, ми завітали до Сновського НВК, аби дізнатись чим живе дитячий садочок сьогодні та що віщує йому рік прийдешній.
Андрій Юрійович Мельник – директор НВК «ДНЗ- СЗНЗ I ст.».Загальний педагогічний стаж 18 років, на посаді директора 17 років, у Сновську - 9. За освітою - вчитель математики, до цього працював у Рогізківському НВК. Колектив свого лідера поважає. Довіряє йому і хоче крокувати разом нелегким шляхом виховання підростаючого покоління. Під його чітким керівництвом зміни в дитячому садку відбуваються тільки на краще.
– Андрію Юрійовичу, яка загальна кількість дітей, що відвідують садочок?
– У дошкільному закладі 165 дітей, школярів -178. Першокласників у цьому році було 38, а найменших (ясельна група) на сьогоднішній день 32. Інклюзивної групи в цьому році немає (у школі діє такий клас). Тому робочий процес вихователі коригують в залежності від потреб вихованців.
– Скільки ж вас сьогодні у колективі? Який він?
– Разом зі школою наш педагогічний колектив налічує 42 працівники. Цього року у нас новий педагог-організатор Костян Анна Михайлівна. Тобто розвиток – на лице! З годинами – все гаразд. Всі працюють злагоджено та продуктивно.
– На часі зима. Не боїтеся холоду? Чи забезпечені методичними матеріалами, іграшками?
– У нас централізована система опалення, вона у належному доброму стані. В групах, коли починається опалювальний сезон, тепло. М’які іграшки заборонені у дитячому садку, а вони ж бувають різні за типами, тому не можна сказати, що їх занадто. Це ж діти, десь щось зламається, щось потрібно замінити. Але у малечі є все для розвитку і гри (це я побачила на власні очі, відвідавши групу молодшого віку Б). Вихователі ж, у свою чергу, слідкують за наповненістю дидактичних матеріалів. Також у минулому році відбувся капітальний ремонт фойє, заміна вікон у корпусі №2. В цьому році нічого не планувалось з капітального ремонту. На наступний будуть висуватися проекти, а далі вже справа за фінансуванням. Воно значно покращилось, але все одно до ідеального ще далеко.
– Дуже важлива тема харчування. Розкажіть, скільки коштує, яка кількість прийомів їжі для дітей, чи контролюється її якість?
– Для дошкільнят харчування вартує 23 грн, для школярів – 9 грн (один прийом їжі). У нас своя кухня, яка готує для садочка тричі на день. У школярів це сніданок, групі продовженого дня – обід, першокласникам ще й полуденок. Якість контролює Держспоживслужба, яка була у нас перед початком навчального року.
– Дякую!
Вдалося також поспілкуватися і з вихователем «середньої групи Б» Світланою Кривенко. Діти саме збиралися на майданчик, тому ми не могли їх довго затримувати.
Світлана Миколаївна вже 16 років працює в садочку. Улюбленій справі присвятила себе одразу після навчання. У Сновському НВК на посаді вихователя - 8 років, встигла виховати не одне покоління маленьких громадян. Працювати подобається, адже професію обирала свідомо. Трудиться вона не тільки над вихованням підростаючого покоління, а й над затишком у рідній групі. Разом з дітками і помічниками вихователя створюють різноманітні цікаві вироби, які привертають увагу, щойно переступиш поріг закладу. Сьогодні вони встигли вже провести заняття, прорепетирувати виступ, який готується до Дня дошкілля. Участь у підготовці якого беруть всі вихователі та помічники вихователів. Єдине, що хотілося б Світлані Миколаївні – бачити більший інтерес до розвитку дошкілля.
Потрібно зазначити, що колектив НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст.» весь як на підбір. Творчий, працьовитий, повний нових ідей і сил для реалізації задуманого. Справді такий, який допоможе дітям у їх шляху дорослішання. Навчить бачити красу та відрізняти добро від зла, виховає справжню гордість нашого краю. Це підтверджують різноманітні дипломи і грамоти, що висять на стінах фойє.
Покидаючи територію НВК, не можна не звернути увагу на яскраві, пофарбовані майданчики, ошатні клумби, фонтан, який заспокійливо дзюрчить, а в літню спеку ще й дарує прохолоду. Все це - результат спільних старань всього трудового колективу. Справді, роблять все на совість, так, як і годиться сумлінним працівникам, люблячим свою роботу.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ,
фото автора
Андрій Юрійович Мельник – директор НВК «ДНЗ- СЗНЗ I ст.».Загальний педагогічний стаж 18 років, на посаді директора 17 років, у Сновську - 9. За освітою - вчитель математики, до цього працював у Рогізківському НВК. Колектив свого лідера поважає. Довіряє йому і хоче крокувати разом нелегким шляхом виховання підростаючого покоління. Під його чітким керівництвом зміни в дитячому садку відбуваються тільки на краще.
– Андрію Юрійовичу, яка загальна кількість дітей, що відвідують садочок?
– У дошкільному закладі 165 дітей, школярів -178. Першокласників у цьому році було 38, а найменших (ясельна група) на сьогоднішній день 32. Інклюзивної групи в цьому році немає (у школі діє такий клас). Тому робочий процес вихователі коригують в залежності від потреб вихованців.
– Скільки ж вас сьогодні у колективі? Який він?
– Разом зі школою наш педагогічний колектив налічує 42 працівники. Цього року у нас новий педагог-організатор Костян Анна Михайлівна. Тобто розвиток – на лице! З годинами – все гаразд. Всі працюють злагоджено та продуктивно.
– На часі зима. Не боїтеся холоду? Чи забезпечені методичними матеріалами, іграшками?
– У нас централізована система опалення, вона у належному доброму стані. В групах, коли починається опалювальний сезон, тепло. М’які іграшки заборонені у дитячому садку, а вони ж бувають різні за типами, тому не можна сказати, що їх занадто. Це ж діти, десь щось зламається, щось потрібно замінити. Але у малечі є все для розвитку і гри (це я побачила на власні очі, відвідавши групу молодшого віку Б). Вихователі ж, у свою чергу, слідкують за наповненістю дидактичних матеріалів. Також у минулому році відбувся капітальний ремонт фойє, заміна вікон у корпусі №2. В цьому році нічого не планувалось з капітального ремонту. На наступний будуть висуватися проекти, а далі вже справа за фінансуванням. Воно значно покращилось, але все одно до ідеального ще далеко.
– Дуже важлива тема харчування. Розкажіть, скільки коштує, яка кількість прийомів їжі для дітей, чи контролюється її якість?
– Для дошкільнят харчування вартує 23 грн, для школярів – 9 грн (один прийом їжі). У нас своя кухня, яка готує для садочка тричі на день. У школярів це сніданок, групі продовженого дня – обід, першокласникам ще й полуденок. Якість контролює Держспоживслужба, яка була у нас перед початком навчального року.
– Дякую!
Вдалося також поспілкуватися і з вихователем «середньої групи Б» Світланою Кривенко. Діти саме збиралися на майданчик, тому ми не могли їх довго затримувати.
Світлана Миколаївна вже 16 років працює в садочку. Улюбленій справі присвятила себе одразу після навчання. У Сновському НВК на посаді вихователя - 8 років, встигла виховати не одне покоління маленьких громадян. Працювати подобається, адже професію обирала свідомо. Трудиться вона не тільки над вихованням підростаючого покоління, а й над затишком у рідній групі. Разом з дітками і помічниками вихователя створюють різноманітні цікаві вироби, які привертають увагу, щойно переступиш поріг закладу. Сьогодні вони встигли вже провести заняття, прорепетирувати виступ, який готується до Дня дошкілля. Участь у підготовці якого беруть всі вихователі та помічники вихователів. Єдине, що хотілося б Світлані Миколаївні – бачити більший інтерес до розвитку дошкілля.
Потрібно зазначити, що колектив НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст.» весь як на підбір. Творчий, працьовитий, повний нових ідей і сил для реалізації задуманого. Справді такий, який допоможе дітям у їх шляху дорослішання. Навчить бачити красу та відрізняти добро від зла, виховає справжню гордість нашого краю. Це підтверджують різноманітні дипломи і грамоти, що висять на стінах фойє.
Покидаючи територію НВК, не можна не звернути увагу на яскраві, пофарбовані майданчики, ошатні клумби, фонтан, який заспокійливо дзюрчить, а в літню спеку ще й дарує прохолоду. Все це - результат спільних старань всього трудового колективу. Справді, роблять все на совість, так, як і годиться сумлінним працівникам, люблячим свою роботу.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ,
фото автора
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