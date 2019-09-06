Культурний обмін «Ягідок» триває надалі

Одним із головних скарбів нашого міста - є його привітні, щирі та гостинні люди.
Підтвердження цьому - сім’я Марії Лопаревич, яка вдруге з радістю приймає у себе гостей із Франції. Месьє Франсіс, мадам Жустін та їх донечка Мелюзін відвідали наше місто цього літа. Подружжя настільки потоваришувало з дівчинкою за минулі роки, що самі підказали їй скласти іспит з лінгвістики, аби побільше часу провести разом. Марія не підвела та успішно пройшла екзамен, зважаючи на те, що французьку мову в школі не вивчала. Знання довелось отримувати самостійно та на заняттях з вчителькою, яка приїжджала з Чернігова.
У середній школі м.Рамбервіль (Франція) діти навчаються чотири дні на тиждень, крім середи. Заняття розпочинаються о 8.00 та закінчуються о 17.00. Велика перерва триває дві години, під час якої школярі обідають та займаються підготовкою домашніх завдань.
– Діти дуже привітні. Система навчання дещо відрізняється від нашої (про це ми розповідали у випуску від 23 серпня), але я не можу сказати, що у мене виникли якісь труднощі чи до мене було упереджене ставлення. Навпаки, директор школи побажав побільше таких старанних та розумних учнів ,- відповідає Марія.
Цього ж разу вона сама побувала в ролі вчителя і мала змогу організовувати дозвілля для іноземних гостей.
– Це одна з наймолодших сімей, яка співпрацює з асоціацією Люба Лор’Україна. Месьє Франсіс – фотограф, йому 29 років, мадам Жустін також 29 років. Обіймала посаду секретаря в лікарні, але поки що переключилась на виховання донечки Мелюзін (4 рочки). Подружжя дуже енергійне, багато подорожує. Візит до України – поки що їх найдовша приємна пригода.
– Що саме вас приваблює у нашому місті? (перекладала Марія Лопаревич)
– Цікаво все. Починаючи від стилю життя, закінчуючи українською кухнею. У вас надзвичайно гарна природа, чисте повітря, доброзичливі люди. Ми самі родом із невеличкого міста, тому відчуваємо себе тут спокійно і затишно.
– Ви говорили, що любите українські страви? Що вам найбільше припало до смаку?
– Якщо чесно, нам дуже подобається усе натуральне, домашнє. Ми в захваті від того, що у вашому місті майже кожен має свій невеличкий город і може їсти свіжі натуральні овочі та фрукти. Продовжуйте в тому ж дусі. А сподобався нам дуже рецепт баклажанів з сиром та помідорами і зеленню. Дуже смачно!
Помірний клімат, чисте повітря та затишна атмосфера зробили відпочинок гостей із Франції чудовим. Вони встигли відвідати місцеві пам’ятки культури, з’їздити до Чернігова та в музейний комплекс «Лісоград». Додому поверталися із позитивними враженнями, а ще пообіцяли обов’язково завітати до нас знову.
Катерина
ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
Підтвердження цьому - сім’я Марії Лопаревич, яка вдруге з радістю приймає у себе гостей із Франції. Месьє Франсіс, мадам Жустін та їх донечка Мелюзін відвідали наше місто цього літа. Подружжя настільки потоваришувало з дівчинкою за минулі роки, що самі підказали їй скласти іспит з лінгвістики, аби побільше часу провести разом. Марія не підвела та успішно пройшла екзамен, зважаючи на те, що французьку мову в школі не вивчала. Знання довелось отримувати самостійно та на заняттях з вчителькою, яка приїжджала з Чернігова.
У середній школі м.Рамбервіль (Франція) діти навчаються чотири дні на тиждень, крім середи. Заняття розпочинаються о 8.00 та закінчуються о 17.00. Велика перерва триває дві години, під час якої школярі обідають та займаються підготовкою домашніх завдань.
– Діти дуже привітні. Система навчання дещо відрізняється від нашої (про це ми розповідали у випуску від 23 серпня), але я не можу сказати, що у мене виникли якісь труднощі чи до мене було упереджене ставлення. Навпаки, директор школи побажав побільше таких старанних та розумних учнів ,- відповідає Марія.
Цього ж разу вона сама побувала в ролі вчителя і мала змогу організовувати дозвілля для іноземних гостей.
– Це одна з наймолодших сімей, яка співпрацює з асоціацією Люба Лор’Україна. Месьє Франсіс – фотограф, йому 29 років, мадам Жустін також 29 років. Обіймала посаду секретаря в лікарні, але поки що переключилась на виховання донечки Мелюзін (4 рочки). Подружжя дуже енергійне, багато подорожує. Візит до України – поки що їх найдовша приємна пригода.
– Що саме вас приваблює у нашому місті? (перекладала Марія Лопаревич)
– Цікаво все. Починаючи від стилю життя, закінчуючи українською кухнею. У вас надзвичайно гарна природа, чисте повітря, доброзичливі люди. Ми самі родом із невеличкого міста, тому відчуваємо себе тут спокійно і затишно.
– Ви говорили, що любите українські страви? Що вам найбільше припало до смаку?
– Якщо чесно, нам дуже подобається усе натуральне, домашнє. Ми в захваті від того, що у вашому місті майже кожен має свій невеличкий город і може їсти свіжі натуральні овочі та фрукти. Продовжуйте в тому ж дусі. А сподобався нам дуже рецепт баклажанів з сиром та помідорами і зеленню. Дуже смачно!
Помірний клімат, чисте повітря та затишна атмосфера зробили відпочинок гостей із Франції чудовим. Вони встигли відвідати місцеві пам’ятки культури, з’їздити до Чернігова та в музейний комплекс «Лісоград». Додому поверталися із позитивними враженнями, а ще пообіцяли обов’язково завітати до нас знову.
Катерина
ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
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