Ліс – найбільше багатство природи

У найкращому підприємстві лісової галузі Чернігівщини
Щорічно в третю неділю вересня українські працівники лісового господарства, лісової, деревообробної промисловості відзначають своє професійне свято - День працівника лісу. У 2019 році ця дата припадає на 15 вересня. Цей день звертає увагу всіх людей на необхідність збереження та шанування найбільшого багатства нашої планети – лісу.
У ДП «Сновськрайагролісгосп», який очолює Олександр Скороход, трудяться сімдесят працівників. Щодня ці люди забезпечують раціональне використання лісу для потреб людини і зберігають його для наступних поколінь.
Всього лісгосп налічує 16 тисяч 75 га угідь. Олександр Скороход розповів про роботи, які проводилися протягом року на території.
– Зокрема, на площі 52,9 га було посаджено лісові культури, догляд за ними здійснювався на 293,5 га, а доповнення відбувалося на площі 42,2 га.
Лісгосп має три лісові розсадники загальною площею 0, 25 га та тепличку (0,01 га). Сосна звичайна – наша основна порода, проте, ми також вирощуємо ялину звичайну, сосну румелійську та веймутову, тую східну, західну та велетенську, гібіскус, барбарис, гінкго, ялицю, тсугу канадську. До речі, цього року лісгосп надав 50 катальп для озеленення гідропарку.
Окрім цього, постійно проводяться рубки догляду за лісом. Зокрема, освітлення (20,5 га), прочищення (9,9 га), проріджування (34,9 га) та прохідні рубки (28,4 га). Вибіркових санітарних рубок виконано на площі 800,6 га.
– Олександре Михайловичу, як цього року складається пожежонебезпечна ситуація для лісів?
– Лісгосп до цього періоду готується дуже відповідально та ретельно. У нас є своя пожежна бригада, автомобіль, трактори. Окрім цього, на 207 кілометрах зробили мінералізовані смуги та провели догляд за мінсмугами на 626 км. Також проводиться постійне патрулювання лісових угідь. Лісгосп часто проводить бесіди й інструктажі з населенням щодо пожежної безпеки, але чомусь вагомих результатів це не дає. Яскравий тому приклад – чергове займання торф’яників. Зараз ми допомагаємо їх гасити, але осередки загоряння виникають одночасно в декількох місцях, тому швидко локалізувати пожежу поки що не вдається.
– Хоч цього року реалізація деревини, в порівнянні з минулим,- за словами Олександра Михайловича,- набагато менша, лісгосп впевненими кроками йде вперед. На початку вересня під час бізнес-фесту у Чернігові ДП «Сновськрайагролісгосп» отримав Подяку від голови ОДА, як найкраще підприємство своєї галузі.
Двох працівників – Володимира Чегринця – інженера з охорони праці (на фото) та Юрія Бондаренка – слюсаря-електрика ДП до Дня працівника лісу за сумлінну працю нагороджуватимуть грамотами КП «Чернігівоблагроліс».
«Промінь» приєднується до привітань на адресу всіх, хто не байдужий до проблем лісового господарства, хто своєю працею і турботою сприяє його збереженню та примноженню, хто просто любить, береже і рятує ліс. Зі святом!
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Щорічно в третю неділю вересня українські працівники лісового господарства, лісової, деревообробної промисловості відзначають своє професійне свято - День працівника лісу. У 2019 році ця дата припадає на 15 вересня. Цей день звертає увагу всіх людей на необхідність збереження та шанування найбільшого багатства нашої планети – лісу.
У ДП «Сновськрайагролісгосп», який очолює Олександр Скороход, трудяться сімдесят працівників. Щодня ці люди забезпечують раціональне використання лісу для потреб людини і зберігають його для наступних поколінь.
Всього лісгосп налічує 16 тисяч 75 га угідь. Олександр Скороход розповів про роботи, які проводилися протягом року на території.
– Зокрема, на площі 52,9 га було посаджено лісові культури, догляд за ними здійснювався на 293,5 га, а доповнення відбувалося на площі 42,2 га.
Лісгосп має три лісові розсадники загальною площею 0, 25 га та тепличку (0,01 га). Сосна звичайна – наша основна порода, проте, ми також вирощуємо ялину звичайну, сосну румелійську та веймутову, тую східну, західну та велетенську, гібіскус, барбарис, гінкго, ялицю, тсугу канадську. До речі, цього року лісгосп надав 50 катальп для озеленення гідропарку.
Окрім цього, постійно проводяться рубки догляду за лісом. Зокрема, освітлення (20,5 га), прочищення (9,9 га), проріджування (34,9 га) та прохідні рубки (28,4 га). Вибіркових санітарних рубок виконано на площі 800,6 га.
– Олександре Михайловичу, як цього року складається пожежонебезпечна ситуація для лісів?
– Лісгосп до цього періоду готується дуже відповідально та ретельно. У нас є своя пожежна бригада, автомобіль, трактори. Окрім цього, на 207 кілометрах зробили мінералізовані смуги та провели догляд за мінсмугами на 626 км. Також проводиться постійне патрулювання лісових угідь. Лісгосп часто проводить бесіди й інструктажі з населенням щодо пожежної безпеки, але чомусь вагомих результатів це не дає. Яскравий тому приклад – чергове займання торф’яників. Зараз ми допомагаємо їх гасити, але осередки загоряння виникають одночасно в декількох місцях, тому швидко локалізувати пожежу поки що не вдається.
– Хоч цього року реалізація деревини, в порівнянні з минулим,- за словами Олександра Михайловича,- набагато менша, лісгосп впевненими кроками йде вперед. На початку вересня під час бізнес-фесту у Чернігові ДП «Сновськрайагролісгосп» отримав Подяку від голови ОДА, як найкраще підприємство своєї галузі.
Двох працівників – Володимира Чегринця – інженера з охорони праці (на фото) та Юрія Бондаренка – слюсаря-електрика ДП до Дня працівника лісу за сумлінну працю нагороджуватимуть грамотами КП «Чернігівоблагроліс».
«Промінь» приєднується до привітань на адресу всіх, хто не байдужий до проблем лісового господарства, хто своєю працею і турботою сприяє його збереженню та примноженню, хто просто любить, береже і рятує ліс. Зі святом!
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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