Валентина Євстратенко – одна з найкращих вихователів садочка

Валентину Олександрівну по праву вважають однією з найкращих та найдосвідченіших вихователів у садочку. Маючи вищу категорію, декілька років тому вона представляла район на обласному конкурсі «Кращий вихователь року» де достойно заявила про себе, а минулого року розробку її заняття було опубліковано в професійному журналі «Дошкільне виховання». Та найголовніше – діти її просто обожнюють, адже з кожним у неї своя історія, до кожного індивідуальний підхід.
Працювати з дітками пані Валентина почала ще з 17 років. Спершу стала помічником вихователя в дитсадку «Казка», а потім – вихователем у першому садочку. Тут жінка трудиться вже 22 роки. У її групі двадцять дві дитини, кожній з яких варто приділити увагу, кожного вислухати та допомогти.
– З роками діти змінюються. Раніше, взяти хоча б років десять тому,- говорить Валентина Олександрівна, - вони були слухнянішими, уважнішими до старших, скромнішими, а зараз більше прагнуть самостійності та незалежності, вони рішучіші та впевненіші в собі. Та до кожної дитини ми, вихователі, маємо знайти правильний підхід, допомогти кожному розкритися. Саме вихователь стає першою чужою людиною, з якою знайомиться дитина. Він навчає її спілкуватися, вливатися у колектив, розвивати творчі здібності, знайомить із природою. Кожен день, проведений разом з ними – неповторний та наповнений змістом.
Робота з дітьми завжди надзвичайно творча, наповнена яскравими емоціями та враженнями. І навіть після активного, насиченого робочого дня, втома зовсім не відчувається, бо, дивлячись на радісні обличчя дітей, їх щирі усмішки та допитливі оченята, компенсується все.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Працювати з дітками пані Валентина почала ще з 17 років. Спершу стала помічником вихователя в дитсадку «Казка», а потім – вихователем у першому садочку. Тут жінка трудиться вже 22 роки. У її групі двадцять дві дитини, кожній з яких варто приділити увагу, кожного вислухати та допомогти.
– З роками діти змінюються. Раніше, взяти хоча б років десять тому,- говорить Валентина Олександрівна, - вони були слухнянішими, уважнішими до старших, скромнішими, а зараз більше прагнуть самостійності та незалежності, вони рішучіші та впевненіші в собі. Та до кожної дитини ми, вихователі, маємо знайти правильний підхід, допомогти кожному розкритися. Саме вихователь стає першою чужою людиною, з якою знайомиться дитина. Він навчає її спілкуватися, вливатися у колектив, розвивати творчі здібності, знайомить із природою. Кожен день, проведений разом з ними – неповторний та наповнений змістом.
Робота з дітьми завжди надзвичайно творча, наповнена яскравими емоціями та враженнями. І навіть після активного, насиченого робочого дня, втома зовсім не відчувається, бо, дивлячись на радісні обличчя дітей, їх щирі усмішки та допитливі оченята, компенсується все.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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