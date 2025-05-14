Тетяну
Сергіївну Кобеняк (сільчани звуть Тонею) в Іванівці знають, як добропорядну
людину і невтомну трудівницю. Навіть тепер, у зеніті осінніх літ, зігнута майже
до землі, вона тужиться робити все сама; справлятися з хатньою роботою,
грядками на присадибній ділянці, порати хазяйство, сина – єдиного підтримувати.
Були в неї
трудівникчоловік, красунядоня, але Бог забрав їх до себе, залишивши Тетяні
Сергіївні вічну тугу і печаль.
Дивиться вона тепер їхні портрети, якими
завішена світлина, плаче, їздить до доні в Тур’ю на кладовище, до чоловіка і
рідних ходить пішки на своє кладовище.
Багато
однолітокподружок вже неживі, тож неабиякою радістю для неї є спілкування з
усіма добрими людьми.
Радіє
Антоніна Сергіївна зустрічі з поштовиками. У пересувному відділенні, що курсує
в Тихоновичі через Іванівку, можна і пенсію отримати, і комунальні платежі
заплатити, і консервів усіляких, макарон, олії накупити, і газету улюблену
отримати.
«Промінь» ця
жіночка – передплачує скільки себе пам’ятає, і в цьому році з районкою
залишилася разом. Зізналася, що любить читати про новини громади, долі людські.
Телефон кнопочний у неї є, а користуватися гаджетом не вміє, не хоче. А коли
прочитає газету – застилає нею припічок – щоб коло печі було чистенько…
89 Травня Антоніна Сергіївна збирається сходити до
пам’ятного знака загиблим воїнам у Другій світовій, віднести туди бузок і
тюльпани, які квітнуть скрізь поблизу її оселі, вклонитися за віддані життя і
помолитися за якнайскоріше припинення нинішньої війни… А далі буде жити. Як всі… Як Господь
дає.
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