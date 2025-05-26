Силу, характер і волю демонстрували сновські спортсмени на Чемпіонаті України з вільної боротьби

З 28 квітня
по 1 травня 2025 року у місті Хмельницькому відбувся Чемпіонат України з
вільної боротьби серед юнаків та дівчат до 15 років (U15). У змаганнях взяли
участь 21 команда з усіх куточків країни, зокрема з Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької,
ІваноФранківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва. Загалом
очікувалося понад 500 учасників
Наші
спортсмени продемонстрували блискучі результати, довівши, що наполегливість,
сила духу та незламний характер — запорука перемоги!
Мирослава
Воробей — золота медаль у ваговій категорії до 58 кг. Ця перемога відкриває їй
шлях до участі у складі збірної України на Чемпіонаті Європи!
Гліб Россол —
бронзова медаль у ваговій категорії до 68 кг.
Щирі вітання
з вагомими досягненнями! Ми пишаємося кожним із вас і бажаємо нових звершень,
яскравих перемог та незгасного спортивного запалу! Віват і вам, зіркові
тренери: Анатолій Косевич, Олег Россол.
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