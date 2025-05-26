понедельник, 26 мая 2025 г.

Силу, характер і волю демонстрували сновські спортсмени на Чемпіонаті України з вільної боротьби

 

З 28 квітня по 1 травня 2025 року у місті Хмельницькому відбувся Чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат до 15 років (U­15). У змаганнях взяли участь 21 команда з усіх куточків країни, зокрема з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано­Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва. Загалом очікувалося понад 500 учасників



Наші спортсмени продемонстрували блискучі результати, довівши, що наполегливість, сила духу та незламний характер — запорука перемоги!

Мирослава Воробей — золота медаль у ваговій категорії до 58 кг. Ця перемога відкриває їй шлях до участі у складі збірної України на Чемпіонаті Європи!

Гліб Россол — бронзова медаль у ваговій категорії до 68 кг.

Щирі вітання з вагомими досягненнями! Ми пишаємося кожним із вас і бажаємо нових звершень, яскравих перемог та незгасного спортивного запалу! Віват і вам, зіркові тренери: Анатолій Косевич, Олег Россол.

Автор: на
Ярлыки:

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