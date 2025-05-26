У «Ниві-­Імпульс» робота кипить

Чернігівщину і нашу Сновщину по праву можна називати
аграрним краєм, враховуючи відсоток населення, що проживає в селі.
Серед
сільськогосподарських підприємств регіону, котрі тримають планку першості в
рослинництві, загальновизнаним є ПП «НиваІмпульс», де директором Олексій
Леонідович Савоста, а головним засновником Олександр Дмитрович Веселий.
Складно їм
наразі, у безпосередній близькості до кордону, в непростій логістиці і ризиках
бути обстріляними, але трудовий колектив сповнений бойового духу, має
оптимістичні обнадійливі плани на хід всього комплексу веснянопольових робіт.
І хоч весна цьогоріч примхлива й вередлива, з температурними коливаннями і
тривким холодом, робота у «НивіІмпульс» кипить повним ходом.
Досвідчені
механізатори, як, приміром, Юрій Шеремет та Леонід Терещенко, у яких за плечима
не один десяток літ праці на полі, і їхня молода зміна, як, наприклад,
Олександр Камишний, знають своє діло і вправно орудують біля новітніх знарядь
праці.
Юрій з
Леонідом в момент нашої зустрічі
готували сівалки для посіву кукурудзи (площі будуть одними з домінантних), а
Олександр на довіреній потужній техніці займався очисткою проса, насіння якого
отот має лягати в грунт.
Настрій у трудівників, всіх, хто зустрічався на шляху, був патріотичний,
націлений на результат.
Сказали, що інакше не звикли, інакше не вміють.
Олена Компанець
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