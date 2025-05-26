понедельник, 26 мая 2025 г.

У «Ниві-­Імпульс» робота кипить

 

Чернігівщину  і нашу Сновщину по праву можна називати аграрним краєм, враховуючи відсоток населення, що проживає в селі.

Серед сільськогосподарських підприємств регіону, котрі тримають планку першості в рослинництві, загальновизнаним є ПП «Нива­Імпульс», де директором Олексій Леонідович Савоста, а головним засновником Олександр Дмитрович Веселий.



Складно їм наразі, у безпосередній близькості до кордону, в непростій логістиці і ризиках бути обстріляними, але трудовий колектив сповнений бойового духу, має оптимістичні обнадійливі плани на хід всього комплексу весняно­польових робіт. І хоч весна цьогоріч примхлива й вередлива, з температурними коливаннями і тривким холодом, робота у «Ниві­Імпульс» кипить повним ходом.

Досвідчені механізатори, як, приміром, Юрій Шеремет та Леонід Терещенко, у яких за плечима не один десяток літ праці на полі, і їхня молода зміна, як, наприклад, Олександр Камишний, знають своє діло і вправно орудують біля новітніх знарядь праці.



Юрій з Леонідом  в момент нашої зустрічі готували сівалки для посіву кукурудзи (площі будуть одними з домінантних), а Олександр на довіреній потужній техніці займався очисткою проса, насіння якого от­от має лягати в грунт.

Настрій у трудівників, всіх, хто зустрічався на шляху, був патріотичний, націлений на результат.

Сказали, що інакше не звикли, інакше не вміють.

 Олена Компанець

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