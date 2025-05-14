Гроші військовим та їх родинам на Чернігівщині. Де? Як?

Одноразову фінансову допомогу військовослужбовцям виплачують майже в усіх обласних центрах України. Сума всюди різна. Наприклад, у Чернігові мобілізовані військовослужбовці можуть отримати 20 тисяч гривень. Це додаткова допомога. Крім того, існує одноразова виплата з державного бюджету. Її військовослужбовці можуть отримати після укладення першого контракту.
У
Корюківській громаді одноразову фіндопомогу не виплачують. Водночас вони
надали таку інформацію щодо виплат станом на 24 березня 2025 року: на лікування
19 військовослужбовцям виплатили 175 000 гривень; дев`ять родин загиблих
військовослужбовців отримали допомогу на поховання в сумі 450 000 гривень.
На 2025 рік
згідно з програмою соцпідтримки військових та членів їх сімей, передбачена сума
допомоги на 1 600 000 гривень.
Сосницька громада мобілізованим не виплачує одноразову допомогу
військовим. Проте, вони надають: 10 000 гривень — одноразова матеріальна
допомога на лікування військових при пораненні; 4 000 гривень — виплати пільг
на оплату житловокомунальних послуг членам сімей загиблих.
У Менській
громаді виплачують одноразову фіндопомогу розміром 5 000 гривень для
мобілізованих. Станом на 24 березня 2025 року її отримали 23 військові на суму
115 000 гривень.
Сновська громада не виплачує одноразової фіндопомоги мобілізованим.
Водночас у них діють такі програми: програма надання матеріальної допомоги на
лікування. Отримали п›ять військовослужбовців на суму 50 000 гривень; програма
безоплатного поховання та вшанування пам’яті загиблих/померлих
військовослужбовців. За п`ятьох бійців родичами отримано загальну суму — 66 585
гривень; програма сприяння виконання повноважень депутатами Сновської
міськради. Також є надання матеріальної допомоги на лікування внаслідок
поранення. Про виплати інформації не надали; програма підтримки народжуваності
для військовослужбовців. Отримала одна родина 6 000 гривень.
У Холминській
громаді одноразових виплат для мобілізованих немає. Проте є підтримка для
військовослужбовців, які отримали поранення, що призвело до інвалідності,
одному із членів сім’ї загиблого військовослужбовця.
Комментариев нет:
Отправить комментарий