среда, 14 мая 2025 г.

Гроші військовим та їх родинам на Чернігівщині. Де? Як?

 

Одноразову фінансову допомогу військовослужбовцям виплачують майже в усіх обласних центрах України. Сума всюди різна. Наприклад, у Чернігові мобілізовані військовослужбовці можуть отримати 20 тисяч гривень. Це додаткова допомога. Крім того, існує одноразова виплата з державного бюджету. Її військовослужбовці можуть отримати після укладення першого контракту.

У Корюківській громаді одноразову фіндопомогу не виплачують. Водночас вони надали таку інформацію щодо виплат станом на 24 березня 2025 року: на лікування 19 військовослужбовцям виплатили 175 000 гривень; дев`ять родин загиблих військовослужбовців отримали допомогу на поховання в сумі 450 000 гривень.

На 2025 рік згідно з програмою соцпідтримки військових та членів їх сімей, передбачена сума допомоги на 1 600 000 гривень.

Сосницька громада мобілізованим не виплачує одноразову допомогу військовим. Проте, вони надають: 10 000 гривень — одноразова матеріальна допомога на лікування військових при пораненні; 4 000 гривень — виплати пільг на оплату житлово­комунальних послуг членам сімей загиблих.

У Менській громаді виплачують одноразову фіндопомогу розміром 5 000 гривень для мобілізованих. Станом на 24 березня 2025 року її отримали 23 військові на суму 115 000 гривень.

Сновська громада не виплачує одноразової фіндопомоги мобілізованим. Водночас у них діють такі програми: програма надання матеріальної допомоги на лікування. Отримали п›ять військовослужбовців на суму 50 000 гривень; програма безоплатного поховання та вшанування пам’яті загиблих/померлих військовослужбовців. За п`ятьох бійців родичами отримано загальну суму — 66 585 гривень; програма сприяння виконання повноважень депутатами Сновської міськради. Також є надання матеріальної допомоги на лікування внаслідок поранення. Про виплати інформації не надали; програма підтримки народжуваності для військовослужбовців. Отримала одна родина 6 000 гривень.

У Холминській громаді одноразових виплат для мобілізованих немає. Проте є підтримка для військовослужбовців, які отримали поранення, що призвело до інвалідності, одному із членів сім’ї загиблого військовослужбовця.

Автор: на

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